El Sabiens 2016 constarà d’una vintena de conferències

La sala d’actes de l’hotel Roc Blanc acollirà el cap de setmana vinent la vuitena edició del Congrés del saber, el Sabiens 2016, un certamen que, com va recordar el director, Ferran Prat, “va néixer en un sopar d’un grup de gent amb inquietuds, i vuit anys després disposa d’un programa de ràdio i un blog amb més de cinc milions d’accessos”.

Sota el títol de Frequency, terme amb què es busca conscienciar la gent que “hi ha altres maneres de despertar la ment”, el Sabiens 2016 oferirà una vintena de ponències sobre diversos temes d’àmbits com “l’arqueologia prohibida, la salut de base cartesiana o la història que s’ha volgut ocultar”, segons va avançar Prat, que va destacar que es tracta “habitualment de qüestions que no tenen cabuda en mitjans de comunicació tradicionals”.

Així, entre els ponents destaca el pediatre Josep Estrada, que parlarà de nutrigenòmica; Josep Pàmies, que revelarà el poder curatiu d’algunes plantes; Joan Comella, que intentarà demostrar científicament que l’ànima existeix, i Xavier Bartlett, que donarà una visió diferent de la història i de l’origen de l’ésser humà i de la civilització.

Artur Homs parlarà del psiquiatre John Mack i dels seus pacients que havien estat abduïts, i el doctor Carlos Llopis explicarà l’aplicació clínica de la medicina tradicional xinesa.

L’organització espera que les conferències tinguin una assistència mitjana d’entre 350 i 400 persones ja que s’ha rebut reserves de “gent de Califòrnia, Mèxic, Luxemburg, París i diversos indrets d’Espanya”, segons va precisar el director del certamen.