El Saló de la Infància a Encamp descentralitza el turisme nadalenc

El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha tallat aquest dimarts la cinta que inaugura el 25è Saló de la Infància i de la Joventut d'Andorra, un esdeveniment pensat per a un públic d'entre 2 i 18 anys que cada any bat rècords d'afluència. La darrera edició van rebre 12.000 visitants, una xifra que fa que Torres valori el Saló com a reclam per al turisme que passa aquestes festes nadalenques al Principat. "Ja són 25 anys i penso que som pioners amb aquest Saló, que és una manera de descentralitzar l'oferta que se centra en Andorra la Vella i Escaldes. Aquí a Encamp apostem per descentralitzar i atreure una part de turisme, en aquest cas l'infantil, i que se'n benefici tota la parròquia", ha valorat el cònsol major.

La marca de joguines de construcció LEGO és una de les novetats del Saló i dedica uns tallers per a aixecar castells i altres monuments de gran volum. En tant que patrocinador, copsa les parets i el terra del complex d'Encamp amb unes cares que, segons el color amb què estan pintades, orienten el visitant sobre l'adequació, en funció de l'edat, de la cambra i els jocs que li deparen uns metres enllà.

Per als més menuts hi ha una ludoteca on no hi falten ulls, els dels monitors, perquè els tot es desenvolupi sense esglai. "Enguany hi hem introduït un gimnàs perquè la canalla s'exerciti", ha puntualitzat Torres. La planta baixa és la dels videojocs i les màquines 'arcade', a més d'un simulador per fer el surfista i els tallers de construcció. A la primera planta hi ha la ludoteca i la piscina, on també s'hi han habilitat inflables per fer-hi activitats. I a la sala polivalent hi ha grans castells inflables i llits elàstics. Per a totes les edats.

El Saló, amb un pressupost d'uns 75.000 euros, serà a Encamp del 27 de desembre a l'1 de gener. I al Pas de la Casa, del 3 al 5 de gener.