El Saló de la infància recupera els espectacles i inclou un taller de lego

Del 27 de desembre a l’1 de gener a Encamp, i del 3 al 5 de gener al Pas de la Casa, tindrà lloc el Saló de la infància i la joventut d’Andorra, un esdeveniment “consolidat”, tal com va destacar el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, que ja arriba a la 25a edició. Com a novetat d’aquest any destaquen un taller de lego on els infants podran fer construccions i inflables molt espectaculars. A més, i a causa de la demanda de la població, s’ha decidit “recuperar els espectacles infantils i tallers de la tarda”, va explicar el conseller de Joventut, Esports i Turisme del Comú, Xavier Fernández. L’any passat l’afluència va ser de 1.000 infants diaris a Encamp i d’entre 300 i 400 al Pas, i l’objectiu per a aquesta edició és tornar a arribar a aquestes xifres, sobretot gràcies a l’esforç que es farà per captar turistes.

El saló proposa enguany fins a 46 activitats per a nens, nenes i infants, a més dels tallers i els espectacles infantils, que tindran lloc a la tarda. Precisament els espectacles infantils, amb màgia, cançons populars i discomòbil, entre altres propostes, es recuperen aquest any després de la demanda de la ciutadania, tal com va explicar Fernández. Les principals novetats són el taller de lego amb peces perquè els infants puguin fer construccions i els inflables, que s’instal·laran a l’exterior del Complex Esportiu i Sociocultural i que s’afegiran als que hi haurà a l’interior, a la sala polivalent de la segona planta. A banda, repeteixen els simuladors, la ludoteca, les activitats a la piscina, els circuits amb vehicles elèctrics i els jocs tradicionals. “En un dia, un infant no s’acaba tot el saló”, va destacar el responsable de l’elaboració i la posada en funcionament d’aquest esdeveniment, Àlex Arnó. L’objectiu és repetir les xifres d’afluència de l’any passat, sobretot gràcies a la campanya que es farà per captar turistes, va destacar Arnó.

Precisament Andorra Turisme ja fa tres anys que col·labora en el saló. El gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va assegurar ahir que es tracta d’un esdeveniment “consolidat” que ajuda a crear “valor afegit” a l’oferta d’Andorra. En la mateixa línia es va mostrar Fernández, que va assegurar que és un “saló referent al país” que aporta oci en dies que costa trobar-ne. “El dia 1 de gener som els únics que estem oberts”, va ressaltar Arnó. El Saló estarà a Encamp del 27 de desembre a l’1 de gener, de les 16 a les 21 hores. Del 3 al 5 de gener es traslladarà al Pas de la Casa. El pressupost és de 70.000 euros, tot i que 40.000 els aporten els patrocinadors.