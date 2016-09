El Sant Hospital es prepara per ampliar la unitat sociosanitària

En el marc del projecte de remodelació de la unitat sociosanitària de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, que s’ha d’iniciar aquest any i que comportarà una millora de les instal·lacions i una ampliació de les places disponibles, el juliol passat es van traslladar els usuaris del servei a la segona planta del centre mèdic.

Els padrins s’han allotjat a la zona ubicada just a sobre de la primera unitat d’hospitalització, “fet que els permet disposar de millors habitacions, totes amb bany i la majoria individuals”, segons va indicar el director assistencial, Jordi Fàbrega. El projecte de rehabilitació de la segona i la tercera planta de l’hospital ja està aprovat i està pendent que la Diputació liciti les obres. La reforma té un pressupost de més de 2,5 milions i es desenvoluparà en tres fases, distribuïdes en tres anys. Enguany s’hi invertirà 800.000 euros.

L’objectiu final de l’ampliació és solucionar la manca de llits de residència a l’Alt Urgell, on hi ha una llista d’espera important. Hi haurà 21 places més, tant de residència assistida com de mitjana i llarga estada, i se n’oferiran 65 en total. Alhora, es vol dignificar el servei aportant als residents “les millors condicions possibles”, va indicar Fàbrega.

Projecte de reforma

La reforma inclou la zona formada per la residència assistida, el centre de dia i l’hospital de dia, l’àrea de rehabilitació, el menjador del personal, l’antic habitatge religiós i la capella. Tot l’espai ocupa 1.570 metres quadrats, on es poden allotjar 45 llits, la majoria per a residència assistida. La segona zona on s’actuarà és l’actual unitat sociosanitària, que disposa de tretze llits en cinc habitacions dobles i tres d’individuals sense bany. Tota aquesta àrea es transformarà en cinc habitacions individuals amb bany propi, amb els seus corresponents espais d’infermeria i la unitat de psicogeriatria.

Mentrestant, un tercer espai, que actualment ocupa la unitat sociosanitària amb disset llits amb un bany assistit exterior, es transformarà en quinze llits amb tres banys assistits exteriors, a més dels seus corresponents espais d’infermeria per desenvolupar l’activitat de mitja estada polivalent.

Usos sanitaris A el passeig

Finalment, el projecte de remodelació també preveu que a la tercera planta del centre cívic El Passeig s’hi instal·li l’àrea de rehabilitació i el centre de dia. Una passarel·la unirà l’edifici de l’hospital amb la nova zona sanitària.