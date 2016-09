El sector creu que cal subvencionar el transport si es vol un país sostenible

L’Associació de Transports de Viatgers d’Andorra considera que si el Govern aposta realment pel respecte al medi ambient i la sostenibilitat hauria d’impulsar mesures encaminades a assolir aquest objectiu. Una seria facilitar que el transport públic fos més avantatjós per a l’usuari a través d’ajudes de l’administració. El sector remarca que són aquesta mena d’iniciatives les que permeten reduir la contaminació i no tant les polítiques de subvenció de vehicles privats que es promouen darrerament.

Des de l’entitat es va reiterar que, segons sembla, la voluntat de l’executiu de cara al futur és reduir la partida que destina a aquest servei. Això es pot veure en el plec de bases que s’ha elaborat per donar en concessió les línies regulars de transport intern, i en el qual el Govern no està disposat a fer cap aportació econòmica, segons han informat les companyies. Cal tenir en compte que fins ara se subvencionava el bus exprés entre Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria amb 800.000 euros l’any. Per tant, davant d’aquests fets, les empreses remarquen que des de l’executiu s’estan fent actuacions “contradictòries”.

El president de l’entitat, Gabriel Dallerès, va explicar que a l’hora d’estructurar el transport públic l’administració ha de determinar quins són els recorreguts que es volen oferir i les freqüències, així com el tipus de vehicles amb els quals es pretenen cobrir. Tot això comporta uns costos, entre els quals l’únic que és comprimible és el de personal, va indicar Dallerès. Per això, un cop establert l’import que s’està disposat a assumir, el Govern té la facultat de decidir si aquesta despesa la trasllada íntegrament a la tarifa que paguen els usuaris o si hi aporta una subvenció. Aquesta es podria articular de dues formes: oferint una ajuda econòmica per cada títol de viatge o a través d’un import fix.

Al Principat, l’única línia de transport públic nacional que rep una aportació econòmica del Govern és el bus exprés. D’aquesta forma es cobreix el cost del servei que no es pot assumir amb els ingressos obtinguts dels usuaris.