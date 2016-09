El sector del transport valora crear una societat per gestionar l’estació

Les companyies de transport de viatgers estan avaluant la possibilitat de constituir una societat per postular-se al concurs per gestionar l’estació nacional d’autobusos. El Govern ha de publicar de forma imminent el plec de bases per a l’explotació de la infraestructura, tenint en compte que les obres van a un ritme avançat. Per aquest motiu, l’Associació de Transports de Viatgers d’Andorra va debatre aquesta setmana si la millor fórmula per optar-hi era a través de la mateixa entitat o d’una altra via. El més probable, segons va explicar el president, Gabriel Dallerès, és que es faci a través d’una societat que reuneixi diferents operadors.

Dallerès va explicar que s’optaria per aquesta opció perquè fer-ho a través de l’associació és més embarassós, tenint en compte que aquesta pot tenir diferents activitats. Amb tot va deixar clar que a aquest concurs també es podran postular altres col·lectius o persones.

El Govern va fer una presentació del plec de bases al sector. Amb tot, des de l’associació s’indica que caldrà esperar que es publiciti per conèixer-ne els detalls, ja que encara estava poc definit. El concurs implicarà la cessió de l’espai i la construcció a l’explotador, que haurà d’equipar la infraestructura amb la tecnologia necessària per facilitar la informació a l’usuari (els horaris i andanes), l’equipament interior i el mobiliari i deixar-la a punt per a la posada en marxa. A més, mentre duri el període de gestió l’entitat que ho assumeixi haurà de garantir que els serveis funcionen correctament. El plec de bases també preveu que l’explotador pugui fer una aportació econòmica al Govern, un element que es deixa obert i que utilitzarà l’executiu a l’hora d’elegir però que, segons ha comunicat a les companyies del sector, no serà determinant.

Des de l’Associació de Transports de Viatgers d’Andorra es considera que l’estació d’autobusos té el nombre d’andanes suficients per a les necessitats actuals. Quant als serveis complementaris, s’indica que reuneix els paràmetres mínims i que no dista gaire de les estacions dels països de l’entorn, tirant pel perfil baix. L’entitat entén que hi ha una limitació per la zona on està ubicada.

Transport escolar

El president de l’Associació de Transports de Viatgers també es va referir al transport escolar, que aquest any redueix vehicles. Dallerès va afirmar que la mesura no ha suposat cap sorpresa en el sector, que entén l’esforç del Govern per optimitzar recursos. Va confirmar que algun trajecte es pot allargar però que això no voldrà dir que el servei sigui pitjor. Quant a l’impacte que suposa per a les empreses, va destacar que d’un any al següent l’afectació és imperceptible, però va acceptar que si se sumen els diferents exercicis pot ser que les empreses vegin reduïda la facturació.