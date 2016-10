El Superior confirma la sobirania d’Andorra per jutjar Tinnemann

El Tribunal Superior ha desestimat el recurs presentat pel ministeri fiscal i confirma la sentència que el Tribunal de Corts va publicar l’abril passat en què condemnava Peter Tinnemann, l’exmarit de la doctora Rosa Maria Bruni, a un any de presó condicional pel segrest de la seva filla. La fiscalia i també la defensa, per la seva part, consideraven que la causa s’havia d’arxivar ja que Tinnemann ja va ser jutjat i condemnat per aquest delicte

el 2013 a Alemanya, on només va haver de pagar una multa. Precisament és a Berlín on el processat viu actualment amb la se­va filla.

Segons va explicar ahir l’advocat de Rosa Maria Bruni, Josep Parramon, el Tribunal Superior “confirma que Andorra té sobirania nacional per jutjar el delicte que es va cometre aquí, que és la sostracció de menors”. És per això que Parramon espera que aquesta causa acabi aquí i que el fiscal acati aquesta decisió del Superior sobre la sobirania nacional d’Andorra, perquè en cas de no fer-ho el ministeri públic haurà de recórrer al Constitucional.

Per altra banda, queda oberta la via de la responsabilitat civil per reclamar a l’Estat els danys i perjudicis causats a Bruni. Segons va manifestar la doctora al seu moment, l’Estat tenia la tutela de la nena (que vivia a La Gavernera) quan el pare se la va emportar a Alemanya i el Govern, segons la doctora, no va prendre les mesures corresponents perquè el segrest no es cometés. En el transcurs del judici Bruni va posar de manifest que considerava que s’havien vulnerat els drets de dignitat i els drets fonamentals d’ella mateixa i de la seva filla i va recordar que havia avisat que Tinnemann tenia un pla per segrestar la filla però que no es va donar crèdit a la seva paraula.

Això sí, la condemna a un any de presó condicional del Tribunal de Corts per a Peter Tinnemann va ser molt inferior als sis anys i mig de presó que demanava l’acusació. Tot i això, Parramon ja va manifestar al seu dia que estava satisfet perquè el que havien demanat era la pena màxima, i el més important és que s’havia condemnat el processat.

Els fets es remunten al 2011, quan l’exmarit de Bruni es va endur sense permís la filla del matrimoni quan aquesta residia al centre La Gavernera i mentre la mare estava empresonada. Bruni va ser alliberada en no atorgar l’extradició de la doctora tal com havia sol·licitat Alemanya per un presumpte delicte de sostracció d’una menor.