El TEDH avala l’ús de dades de mòbils en un cas de tràfic de droga

El Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) va fer pública ahir una sentència en què avala l’actuació d’un batlle que va sol·licitar a Andorra Telecom dades del mòbil d’un home acusat de tràfic de drogues. El Tribunal, en una decisió presa per unanimitat, considera que en cap cas hi ha hagut una violació de l’article 8 del Conveni europeu dels drets humans, el relatiu al respecte de la vida privada i familiar.

Els fets es remunten a l’any 2011. L’acusat, B.F.T., va ser detingut el 5 de desembre i en el marc de la investigació el batlle havia sol·licitat a Andorra Telecom una llista de les trucades entrants i sortints de dos números de telèfon de l’acusat, així com de les identitats dels abonats d’aquestes durant el període comprès entre el 15 d’agost i el 4 de desembre, un dia abans de la detenció de l’home, que posteriorment, el setembre de 2015, va ser condemnat a quatre anys de presó per un delicte greu de venda i possessió de grans quantitats de droga per a fins comercials.

B.F. va interposar una demanda instant l’anul·lació de la decisió del batlle i al·legant una presumpta vulneració del seu dret al secret de les comunicacions, demanda que va ser desestimada, igual com els posteriors recursos davant el Tribunal Superior de Justícia i finalment, ja el març del 2014, pel Tribunal Constitucional. Precisament aquest darrer recordava en la sentència que el Codi de procediment penal permet al batlle instructor l’adopció d’aquelles mesures necessàries en el marc d’una investigació, incloent-hi, en determinades circumstàncies, la intercepció de trucades telefòniques.

Així, en la sentència feta pública, el TEDH, que va rebre la demanda de B.F. el setembre del 2014, incideix que el batlle va usar un mètode “poc invasiu” en examinar el seu historial telefònic i que podia haver-ho estat més “si l’hagués sotmès per exemple a una anàlisi de sang per comprovar que la droga era per al seu consum personal i no per a la venda”. El Tribunal Europeu de Drets Humans conclou que les autoritats andorranes van respectar la “proporcionalitat entre les conseqüències de la utilització de tècniques especials de recerca i l’objectiu identificat”, i sosté que es va respectar l’equilibri entre el dret a la vida privada i la prevenció d’infraccions penals.