El TERMCAT publica un diccionari sobre moviments migratoris amb el suport d'Andorra

El TERMCAT ha publicat un nou diccionari sobre la terminologia de les migracions, elaborat amb el suport del Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra. La nova publicació recull més d’un centenar de termes, com ara estatus de refugiat, migració en cadena o refugiat in situ, amb els equivalents en castellà, anglès i francès.

El Centre de Terminologia de Catalunya, TERMCAT, ha publicat un diccionari sobre els moviments migratoris, per disposar d'una terminologia bàsica sobre aquest àmbit tenint en compte que és un tema d'actualitat per diversos motius. S'hi recullen termes relacionats amb els tipus de desplaçaments, les situacions en què es poden trobar els migrants o els efectes de les migracions. Els termes referits concretament a la condició de refugiat també es difonen en una infografia.

Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient. Una vintena dels termes que s’inclouen en aquest recull han requerit un estudi aprofundit, ja sigui perquè presentaven algun problema denominatiu o bé perquè eren complexos des d’un punt de vista conceptual. Per això es va organitzar una sessió de normalització amb especialistes de l’àmbit.

Aquest conjunt de termes s’integrarà més endavant en un diccionari més ampli, en curs d’elaboració, dedicat a les relacions internacionals.

El recull s'ha dut a terme amb el suport del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, i la col·laboració entre el Ministeri i el TERMCAT es remunta al 1997, amb l’objectiu d’elaborar i editar diccionaris, vocabularis, lèxics i terminologies per difondre els termes adequats en català d’especialitats esportives, mèdiques, científiques i tècniques.

Aquesta col·laboració s’emmarca en la política del Govern de mantenir relacions amb organismes estrangers a fi de garantir un desenvolupament òptim global de la llengua oficial d’Andorra i de fer créixer i promoure’n el seu vessant més científic.