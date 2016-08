El tracte descortès als clients pot costar una multa d’entre 60 i 900 €

El tracte descortès a la clientela és una infracció lleu tipificada en la Llei general de l’allotjament turístic. I per ser lleu pot arribar a suposar una multa per a l’establiment que va de 60 a 900 euros. Altres infraccions lleus que enumera la llei són, per exemple, la manca d’informació completa de l’establiment conforme als corresponents fulls de reclamació, la inexistència dels distintius obligatoris i la seva exhibició, i també les deficiències en les condicions de manteniment, higiene i funcionament dels espais, mobiliari i utensilis dels establiments, entre d’altres.

En un esglaó més alt en matèria de sancions hi ha les considerades infraccions greus. Són, per exemple, la utilització de distintius diferents dels que corresponen a la seva classificació o no atendre la reserva degudament i contractar un nombre de places superior a la capacitat total de l’establiment, quan se’n derivi perjudicis per a la clientela, i no donar una solució alternativa al client. Aquestes infraccions greus poden costar a l’establiment entre 901 euros i 3.000 euros.

La comissió de dos o més infraccions de caràcter lleu en el termini d’un any serà considerat una infracció greu, com ho és el cobrament de preus superiors als contractats o la manca de personal legalment habilitat per a l’exercici d’un lloc de treball.

Finalment, hauran de pagar multes a partir de 3.001 euros i fins a 18.000 els establiments que cometin infraccions molt greus, com els que prestin serveis d’allotjament turístic i que no estiguin degudament registrats al corresponent registre d’habitatges d’ús turístic (HUT) i al d’empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic. Així mateix, és considerat infracció molt greu el fet de no disposar de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000 euros i també la comissió de dos o més infraccions de caràcter greu en el termini de dos anys.

Terminis

Els apartaments moblats per a vacances registrats en el moment de l’entrada en vigor del reglament que reguli els HUT disposen d’un termini d’un any per sol·licitar la inscripció en el registre. Si ha passat aquest termini i no s’hi han inscrit no podran desenvolupar l’activitat d’allotjament turístic. Pel que fa a les empreses d’apartaments moblats per a vacances, només tindran tres mesos per inscriure’s al registre d’empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic, a partir de l’entrada en vigor del reglament.

Servei d’inspecció d’allotjaments

La inspecció dels allotjaments turístics es regula amb la creació del servei d’Inspecció d’Allotjaments Turístics, que a més de reforçar la plantilla d’inspectors amb dues persones més té una regulació de competències, funcions i una normativa a seguir que li determina el redactat de la Llei general de l’allotjament turístic. Serà l’òrgan encarregat d’establir mesures, sancions i altres disposicions en matèria d’inspecció, a més de vigilar i controlar el compliment de les normes i l’assessorament en aquestes matèries. Inspecció d’Allotjaments Turístics ha de verificar i controlar el compliment de les obligacions d’aquesta llei seguint un pla d’inspecció d’allotjaments turístics, que el ministeri de Turisme haurà d’aprovar anualment. La llei també preveu que el ministeri pot delegar aquesta funció inspectora a un organisme privat. Inspecció d’Allotjaments Turístics també haurà d’elaborar informes tècnics en l’obertura i classificació de nous establiments d’allotjaments turístics. La llei dóna potestat a la Inspecció per tenir lliure accés als establiments d’allotjaments. La Inspecció d’Allotjaments Turístics pot proposar al ministeri de Turisme adoptar mesures cautelars com el tancament provisional de l’establiment, la suspensió de les activitats o la intervenció de mitjans materials, així com qualsevol altra mesura per evitar un risc imminent o perjudici greu als clients.