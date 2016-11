El trenet de la Vall d'Incles transporta 13.000 persones a l'estiu

Com a novetat d’aquest estiu, convé destacar la incorporació d’un altre vehicle elèctric. Atès el gran reclam i atractiu turístic que suposa la vall d’Incles i el transport per la vall. El “trenet” va funcionar del 18 de juny al 7 de setembre (82 dies) portant una mitja 244 persones per dia (amb un grau d’ocupació dels vehicles del 40% si comptem anades i tornades, però en un sol recorregut estaríem al 80%).

Entre els dos trenets s’han comptabilitzat un total de 13.089 persones en un sol sentit (ja sigui anada o tornada) més els retorns que es valoren en un 60% més. Dins de les 13.089 persones, 766 infants menors de 5 anys, 2.066 joves d’entre 5 i 11 anys, i la resta (majors d’11 anys) 10.257 persones.