Els ajuts per als productes agrícoles i artesans ja reuneixen 21 productors

El programa d’ajuts indirectes a les produccions agroalimentàries locals i artesanes agrupa avui 21 productors. El Govern va impulsar la iniciativa el 2014 i s’hi van acollir 13 participants. L’any següent, el 2015, ja van créixer fins a 18. Es dediquen a elaborar articles molt variats, com ara vi, cervesa, embotits tradicionals, plats cuinats, confitures, licors, mel, carns fresques, ous, trumfes, hortalisses, xarop d’avet i fins i tot cosmètics naturals.

A través d’aquest suport de l’executiu, els negocis reben acompanyament per facilitar els tràmits administratius així com la comercialització del producte, que és una de les principals dificultats amb què es troben. Sobre aquesta qüestió, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va recordar que aquests productes són estacionals (sovint no tenen una producció estable al llarg de l’any) i a més a més els volums són petits. Per això, Agricultura va posar en marxa aquests “petits ajuts”, com són la creació d’una marca identificativa conjunta, que dóna més força als productes, i suport a l’hora de participar en fires o mostres, on és més fàcil comercialitzar-los que en centres comercials més grans.

A banda, ahir es va presentar la nova imatge comercial dels Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra, que permet identificar de forma més clara aquests articles. Tot això es plasmarà en lones, bosses, tríptics i altres materials que es posaran a disposició dels negocis. S’hi ha destinat 7.000 euros. Calvó també va avançar que el 26 d’octubre es preveu modificar el reglament sobre els signes d’Estat amb l’objectiu de relacionar la marca Andorra amb els productes que estan fets al país. Per ara es descarta oferir ajuts directes a aquests productors.

Ahir també es van lliurar els premis del concurs de prats florits, al qual es van presentar tres participants.

La cotització a la CASS, un dels principals problemes

Alguns dels productors artesans poden viure d’aquest negoci, tot i que “justet”. Eva Gómez, propietària de Ratassia de la Carmeta, i Antoni Medina, propietari de la fàbrica de cervesa Alpha, remarquen que el fet de tenir una producció petita els comporta dificultats per tirar endavant. Una és la impossibilitat de fer promocions als clients, un fet que els situa en des­avantatge respecte dels grans productors. L’altra és la cotització a la Seguretat Social. Reivindiquen que hauria d’adaptar-se més, fent-la més proporcional als guanys que obtenen. El que sí que van celebrar és el suport d’Agricultura a la comercialització. També destaquen que la presència d’aquests productes a les oficines de turisme els ha donat a conèixer.

Calvó lamenta la liquidació de Sabors i Aromes i assegura que el Govern li ha donat tot el suport

Després que Sabors i Aromes va acordar la liquidació de la societat, que comportarà la fallida, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat va declarar ahir que “sap greu que una iniciativa privada així acabi com ha acabat”, però va assegurar que el Govern “ha mirat de donar-li tot el suport que ha pogut en el marc de la Llei d’agricultura”. Així, va reiterar que es va atorgar a la companyia una subvenció per a un pla de millora i se li va proposar la creació d’un segell de qualitat controlada (que permet obtenir una prima), però això no ha estat possible perquè no hi ha hagut retorn de l’empresa. Amb tot, Calvó va indicar que poden sorgir altres iniciatives relacionades amb la patata perquè el pla de recerca està fet. Des de Sabors i Aromes es va criticar que el Govern hagi deixat tancar l’empresa quan va destinar 400.000 euros al pla de recerca.