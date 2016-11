Els amos dels 10.000 gossos censats hauran de pagar les anàlisis d’ADN

Els comuns han donat llum verd al projecte de gestió del cens caní per ADN, que servirà per detectar de quin gos són les femtes que hi ha al carrer i que no han estat recollides per sancionar el propietari. Finalment s’ha decidit que siguin els propietaris dels gossos els que paguin les analítiques d’ADN, que costaran 30 euros aproximadament. Les corporacions assumiran el cost de les analítiques de les defecacions recollides per detectar el propietari incívic del gos i sancionar-lo. “S’espera que en les sancions també es pugui carregar el cost d’aquestes analítiques que pagarem els comuns”, va explicar ahir el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres. El cònsol va explicar que les corporacions estudien crear “una nova figura”, que serà personal del Comú jurat, per recollir els excrements de gossos de la via pública.

La reunió de cònsols d’ahir va servir per fer un pas més en aquest projecte de gestió del cens caní per ADN, que van explicar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el director d’Agricultura, Landry Riba. Els comuns i el Govern van aprovar elaborar un plec de bases per adjudicar a una veterinària les analítiques dels perfils d’ADN i també les femtes dels gossos amb la finalitat de detectar qui ha estat el propietari incívic i sancionar-lo.

Serà en el reglament de tinença d’animals on s’haurà de fer una modificació que inclogui aquest tipus de sancions, segons va explicar el cònsol encampadà. Serà el Govern qui tindrà la possessió d’aquest cens caní, per poder consultar l’ADN de la femta trobada a la via pública.

Torres va dir que es preveu que aquest cens caní d’ADN i l’aplicació de sancions puguin estar a principis del 2018. “Es trigarà un any per a tot el procés perquè s’adjudiqui el plec de bases, perquè es facin les analítiques d’ADN, perquè es tingui el cens i per a l’aplicació de les sancions”, va dir Torres.

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va manifestar que hi ha aproximadament 10.000 gossos censats al Principat. Mortés també va manifestar que paral·lelament a les accions per crear aquest cens caní per ADN, els comuns impulsaran campanyes de sensibilització perquè els propietaris de gossos recullin els excrements dels animals de la via pública.

El SAD operarà les 24 hores quan el gestioni el Govern

Tal com ja ha fet el Comú d’Andorra la Vella, la resta de les corporacions cediran la gestió del servei d’Atenció Domiciliària (SAD) al Govern. Això, però, no comportarà canvis en les plantilles, ja que l’executiu s’ha compromès a contractar les mateixes persones que tenen ara els comuns per continuar prestant el servei. El que sí que canviarà serà l’organització, i serà per ampliar els horaris. Si el servei d’Atenció Domiciliària fins ara era de fins a deu hores, amb la gestió centralitzada del Govern passarà a ser de 24 hores. “La voluntat, de fet, és que els usuaris no notin cap canvi”, va explicar Torres. De fet el personal que presta el servei en cada parròquia es mantindrà a la mateixa parròquia, tot i que passarà a la plantilla del Govern i pot ser, pel que fa a organització, que hi hagi un reforç per completar aquesta ampliació horària. Torres va explicar que s’espera un període de cinc o sis mesos de “transició per regularitzar el personal i per transferir béns públics, com poden ser vehicles que es feien servir per al SAD en alguna parròquia”.

Només registre civil i immigració podran censar

Si fins ara eren els comuns, els departaments de Passaports i Immigració, el Registre Civil i alguna altra institució els que tenien la potestat de censar els ciutadans, a partir del gener vinent només ho faran el Registre Civil i el servei d’Immigració. Així ho han acordat les corporacions i el Govern, que amb el consell del cens treballen per la depuració de les dades.

Aquesta depuració de dades té dos objectius, segons va explicar Jordi Torres: “Es tracta de resoldre les duplicitats que ens hem trobat de persones que tenen més d’un cens, i també de solucionar l’increment de dades reals a les censades en cada parròquia.”

Amb aquest objectiu d’obtenir un cens que respongui més a la realitat, “s’ha decidit que siguin el Registre Civil i el servei d’Immigració les úniques dues entitats que puguin censar per evitar, quan el cens ja estigui depurat, que es tornin a produir més duplicitats”, va manifestar el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés.

L’Agència Tributària única operarà a finals del 2017

Encara no se sap quin personal farà falta ni on s’ubicarà, però en l’agenda hi ha que a finals de l’any vinent l’Agència Tributària única comenci a treballar. El que sí que es vol és que s’autofinanci “amb els recàrrecs dels impagats”, va explicar el cònsol major d’Encamp. La gestió dels impostos en un inici serà per separat per raons tècniques. Els comuns i el Govern utilitzen sistemes informàtics diferents.