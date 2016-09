Els apartaments alerten que la llei d’allotjament pot ser inconstitucional

L’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEAT) va reiterar la seva preocupació pel projecte de llei de modificació de l’allotjament turístic aprovat pel Govern i que actualment es troba a tràmit parlamentari. L’entitat va destacar que en el text s’ha detectat eventuals punts d’inconstitucionalitat, al mateix temps que lamenta el tractament discriminatori que dóna a aquest col·lectiu. A això s’hi afegeixen els “seriosos dubtes d’interpretació” que planteja el redactat i també l’impacte que la regulació acabarà tenint en aquest sector.

En aquest sentit, l’AEAT va assenyalar com una de les principals observacions el canvi d’ús de residencial a hoteler que s’haurà de fer en els edificis de deu unitats o més en els quals els habitatges d’ús turístic superin el 75% de les quotes de participació, un requisit que s’aplicarà retroactivament. Per a les empreses d’allotjament turístic aquest fet comportarà o bé una càrrega per als propietaris de les unitats immobiliàries afectades, amb la consegüent reducció del preu del seu valor de mercat, o bé una reducció del parc immobiliari dels negocis del sector, un fet que, segons indiquen, atempta contra els drets de propietat privada i de llibertat d’empresa reconeguts constitucionalment.

Per altra banda, l’associació assenyala que pretendre fonamentar aquesta regulació en el creixent nombre d’apartaments turístics que hi ha al mercat és contradictori amb el redactat de la llei. Així, exposen que el nou text permet l’explotació directa (és a dir, l’exercida per particulars que no són professionals) de fins a dues unitats. Davant d’aquest fet, l’AEAT va reiterar la seva oposició que aquesta facultat d’explotació directa s’atorgui també als no-residents al Principat. Segons l’entitat, aquesta opció afectarà la qualitat i la transparència de l’oferta turística.

Per últim, l’associació es va mostrar crítica amb les declaracions fetes darrerament sobre la proliferació dels apartaments moblats per a vacances. Remarca que aquestes veus semblen obviar el fet que al voltant d’aquest sector hi ha un teixit empresarial, com el comerç i altres serveis derivats d’aquesta activitat, que es beneficia directament dels turistes atrets per aquesta oferta d’allotjament. Aquest fet genera també, tal com remarquen, un important volum d’ingressos a favor de les arques públiques.

Tot i aquestes observacions, l’entitat va destacar el seu compromís a treballar “conjuntament amb el Govern per assolir una regulació que s’adeqüi veritablement a la realitat del sector turístic i a la seva rellevància en l’economia andorrana”.

La modificació de la llei de l’allotjament turístic afecta especialment el sector dels apartaments. Des de les empreses hoteleres es va remarcar que el text és molt general i que on caldrà treballar és en els reglaments que caldrà redactar un cop aprovada aquesta legislació. Quan es va presentar la llei, l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic sí que va admetre que l’executiu havia tingut en compte algunes qüestions plantejades pel sector, com el compromís anunciat pel ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, d’incloure una partida en el projecte de pressupost per al 2017 perquè, a través del programa Renova, es pugui donar un ajut als propietaris que hagin de fer un canvi d’ús dels seus edificis. L’entitat ha alertat que aquest aspecte serà complicat perquè hi haurà edificis que no podran fer el canvi d’ús, ja que algunes de les obres que serien necessàries no es poden portar a terme per les mateixes característiques de l’edifici.

L’AEAT també es va mostrar dolguda amb les manifestacions de Camp respecte a la proliferació d’allotjaments turístics indicant que la llei del 2008 no era tan tova com alguns volen fer creure i que si va créixer el nombre d’apartaments és perquè algú els donava llicència.