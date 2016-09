Els apartaments creuen que la llei els discrimina en relació als hotels

L’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEAT) va presentar dilluns un document a tots els grups parlamentaris amb els canvis que considera que s’haurien d’introduir a la modificació de la llei de l’allotjament turístic aprovada pel Govern. En aquest es posa de manifest que el text ofereix un tractament discriminatori a aquest col·lectiu en relació als establiments hotelers. En aquest sentit, la presidenta de l’entitat, Valérie Lackner, va remarcar que “dels 95 articles que té la llei, gairebé el 90% van destinats als apartaments”.

Així, molts dels aspectes que afecten els hotels s’han deixat per desenvolupar a través de reglaments quan, en canvi, en el cas dels apartaments s’han inclòs en la llei. “Nosaltres tenim més punts que estan regulats per llei, com és la qüestió l’accessibilitat. ¿Per què no se’ns regula a través d’un reglament com es fa amb els hotels?”, va dir Lackner. El fet és que en el text elaborat pel Govern només hi figuren el nombre d’habitatges adaptats que haurà de tenir cada empresa gestora d’apartaments. Però no es recull cap requisit en aquest àmbit per a les empreses hoteleres. Per aquest motiu l’AEAT demana que aquesta matèria també se’ls reguli per reglament, com es fa amb els hotels. “Demanem igualtat”, va destacar. A més a més, Lackner va afegir que el text entrat al parlament per l’executiu no defineix què és l’accessibilitat ni recull a quina llei correspon. Segons es va indicar des del sector, el Govern va optar per introduir a la llei aquests requisits per als apartaments davant la proliferació de pisos turístics. Per l’AEAT, però, aquest creixement de l’activitat respon al fet que hi ha una demanda a la qual cal donar resposta, al mateix temps que va apuntar que és un fenomen que no només s’està donant a Andorra.

Una altra de les observacions que s’han traslladat als grups parlamentaris fa referència al canvi d’ús de residencial a hoteler que s’haurà de fer per als edificis de deu unitats o més en els quals els apartaments superin el 75% de les quotes de participació. Per l’AEAT aquesta mesura comportarà una càrrega per als propietaris dels pisos afectats i una reducció del seu valor de mercat o la reducció del parc immobiliari de les empreses d’allotjament turístic. També s’oposen a la possibilitat que els no-residents tinguin la facultat d’explotar directament els seus apartaments sense que hi intervinguin professionals del sector, i al fet que les comunitats de veïns puguin vetar que al seu edifici hi hagi pisos destinats a ús turístic, sempre que ho facin constar en els estatuts.

La resta d’observacions que es proposen introduir en el text ja es van incloure en les esmenes presentades per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA). El sector disposarà ara fins al

13 d’octubre per treballar el text amb els consellers.

Llei de futur

La presidenta de l’AEAT va destacar que amb la modificació de la llei s’ha perdut l’oportunitat de regular tot un seguit de figures que es troben a tot arreu i que marquen la tendència de futur. Aquest és el cas dels hostals o el bead and breakfast, que la llei actual no preveu i que en la modificació que està a tràmit parlamentari es descarta específicament. Davant d’aquest fet, Lackner va remarcar que “avui l’economia col·laborativa és la que funciona més”, i els allotjaments com els hostals i els bead and breakfast entren dins d’aquesta dinàmica. Per això va concloure que si el país mira de cara al futur és necessari que reguli aquestes noves tipologies de turisme.