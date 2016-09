Els camins de l’Alt Urgell centren el cicle Desenterrant el passat

Aquest divendres, 30 de setembre, l’Alt Urgell enceta la cinquena edició del cicle que porta per títol Desenterrant el passat, una proposta conjunta de diverses institucions i entitats del territori per donar a conèixer la història, l’arqueologia i el paisatge de la comarca. El programa està compost per cinc xerrades i una exposició, que tindran lloc a les poblacions de la Seu d’Urgell, Organyà i Oliana.

El cicle s’obre amb una xerrada de l’historiador Carles Gascón que porta per títol Tabac, exiliats i gent armada. El pas clandestí de la frontera d’Andorra durant la primera meitat del segle XX. L’acte tindrà lloc aquest divendres, a les vuit del vespre, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, a la Seu.

Els camins de l’Alt Urgell seran protagonistes de dues xerrades més del cicle. Així, el també historiador Lluís Obiols parlarà sobre Camins i pots, sants i diables. Història del pas del congost de Tresponts, acte previst per al dia 8 d’octubre, a les set del vespre, a la sala de les Homilies, a Organyà. Qui també parlarà sobre camins, en aquest cas transhumants, serà l’historiador Climent Miró, amb la xerrada Monestirs i transhumància (segles IX-XI). Descobrint el Somontà del comtat d’Urgell, que oferirà a la sala d’actes de l’Ajuntament d’Oliana el 22 d’octubre a les sis de la tarda.

El 14 d’octubre, a les vuit del vespre, l’Arxiu Comarcal acollirà una altra de les conferències del cicle, Pobles que van ser. Recerca sobre els despoblats a l’Alt Urgell, a càrrec d’estudiants d’història i arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Coorganitzador

El cicle comptarà enguany amb una nova entitat coorganitzadora. Es tracta de la biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell, que acollirà dos actes entorn del món dels ibers. D’una banda, de l’1 al 30 d’octubre es podrà veure l’exposició Cavalls i poder en el món ibèric, una mostra cedida pel Museu d’Arqueologia de Catalunya. D’altra banda, el 28 d’octubre, a dos quarts de vuit del vespre, l’arqueòleg Jordi Martínez i el catedràtic de prehistòria de la Universitat de Lleida Emili Junyent parlaran de L’origen, la formació i el desenvolupament del món ilerget, xerrada que es complementarà amb una visita guiada a l’exposició.