Els Cierco apareixen a les llistes negres de Dow Jones i Thomson Reuters

Dow Jones i Thomson Reuters, dos dels observatoris de risc financer més influents del món, han tornat a inscriure els accionistes majoritaris de la Banca Privada d'Andorra, Ramon i Higini Cierco, a les seves llistes. Les causes judicials obertes per blanqueig de capitals arran de la intervenció de l'entitat financera han fet que diversos membres de la família Cierco apareguin en aquestes 'llistes negres', segons publica aquest divendres el diari 'Economia Digital'.

El digital apunta que els dos accionistes majoritaris apareixen a la darrera actualització d'aquests llistats, que corresponen al tancament de l'actual exercici. Ramon estaria inscrit el número 620.350 de Dow Jones, i Higini tindria assignat l'expedient 4.793.128. També apareixen a la llista onze executius de BPA i els cosins dels Cierco, Higini i Salvador Clotas, que van ser destacats càrrecs del Partit dels Socialistes de Catalunya durant les darreres dues dècades.

L'aparició en aquests 'directoris negres internacionals' no comporta cap penalització legal. Multinacionals, bancs o fons d'inversió els fan servir per informar-se i per identificar persones involucrades en afers de legalitat dubtosa. De la mateixa manera, formar part d'aquests llistats dificulta, a les persones que hi apareixen, realitzar operacions financeres corrents.