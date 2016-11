Els comerciants mostren dubtes per la conversió del Pas en un ‘outlet’

La proposta que planteja el Pla estratègic de turisme de compres per al Pas de la Casa, que passa per convertir aquesta zona en l’outlet d’Andorra, no satisfà els comerciants del nucli encampadà. De fet, alguns d’ells fins i tot han expressat la seva total oposició. Aquest és el cas del vicepresident d’Iniciativa Publicitària (Inpub), Fabrice Dupré. El botiguer remarca que des de l’entitat es treballa des de fa anys per intentar millorar la imatge del Pas de la Casa i considera que la mesura que planteja el projecte “no és una bona idea”.

En aquest sentit va destacar que “la imatge que volem donar no és només d’outlet. El que volem fer és donar qualitat, i convertir-nos en un outlet no és la solució”. El comerciant va explicar que els outlets d’una marca també han de funcionar en la col·lecció ja que no només es pot treballar amb descomptes. Així, va apuntar que el model que planteja el pla només serveix per als establiments que a banda de la botiga al Pas també en tenen una altra en un altre punt d’Andorra. Per als negocis que només estan radicats al nucli encampadà això suposarà, doncs, un problema, va destacar Dupré. El vicepresident d’Inpub va recordar que al Pas hi ha dues temporades totalment diferents; un estiu que té un caràcter outlet i un hivern que és qualitat i gamma alta. Davant d’això defensa que només s’hauria d’oferir descomptes en dies puntuals.

En el mateix sentit es mostra Josep Ayala, membre també de l’associació. L’empresari va declarar que per les eleccions comunals “va pujar el Govern a presentar-nos un projecte de somni”, que preveia una inversió de 40 milions d’euros en 20 anys. “Si és per fer un outlet no li veig gaire sentit”, va apuntar. Al mateix temps, Ayala es va mostrar dolgut per l’actuació del ministeri de Turisme, que “s’ha pres la llicència” de dividir el país en quatre zones i decidir què s’hi fa. Lamenta que el Govern no els hagi demanat en relació a aquest treball i assenyala que el procés hauria d’haver estat més

participatiu, ja que “el ministre pot dir el que vulgui” però hauran de ser els comerciants els que apostin o no per orientar els establiments a un producte outlet. En relació al programa d’ajuts que es projecta implantar per renovar els comerços i les façanes creu que seria interessant, tot i que remarca que la qüestió de l’embelliment és una “idea recurrent” i que sempre acaba quedant “al tinter”. Amb tot, Ayala es va mostrar obert a treballar en el projecte.

El president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, veu la proposta positiva ja que avui gran part del comerç se centra en l’alcohol i el tabac i això “a la llarga ha de canviar”. Tot i així, la proposta del Govern li genera dubtes, ja que el poble és un nucli habitat, a diferència dels outlets que hi ha al voltant de Barcelona. Per Ramon, el més important és “veure cap on volem anar i si els comerços d’aquí s’hi volen

adaptar”. De la mateixa manera que Ayala, el president de l’Associació de Veïns i Comerciants també va lamentar les formes del Govern. “Hauríem agraït que se’ns hagués convidat a la presentació” de dimarts, va exposar.

A l’últim, el comerciant Alfons Borra considera que convertir el nucli encampadà en un outlet “no és mala idea perquè diferents empresaris d’Andorra s’instal·lin al Pas”. Recorda que el client, fora de l’època hivernal, compra i marxa i creu que aquesta nova oferta podria representar un complement que li podria ser atractiu. “Si es millorés la imatge, s’unifiquessin criteris i es fes un outlet podria ser positiu”, va concloure.