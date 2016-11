Els cònsols d'Ordino impulsen trobades periòdiques per escoltar la gent gran de la parròquia

Els cònsols d’Ordino, Josep Àngel Mortés i Gemma Riba, s’han trobat amb la gent gran de la parròquia a la Casa Pairal. Una quinzena de persones van assistir a la primera convocatòria que ha de servir per entaular el diàleg amb els padrins d’Ordino. “Volem fer més partícip la gent gran de la parròquia i escoltar la seva opinió, les seves aportacions són enriquidores per a tota la societat”, va explicar la cònsol menor, Gemma Riba, que va comparèixer amb Mortés i les conselleres Vanessa Fenés, de Benestar Social, i Sandra Tudó, de la minoria.

El Comú d'Ordino vol impulsar trobades amb la gent gran per conèixer la seva opinió, que considera important per a la parròquia. Així, els dos cònsols, Josep Àngel Mortés i Gemma Riba es van trobar amb els padrins, que els van traslladar algunes preocupacions com les geleres que es formen en algun punt concret dels carrers del nucli antic, l’excés de velocitat a l’entrada de la Cortinada, o la necessitat de tenir un ventilador a la Casa Pairal en època d’estiu.

Mortés va explicar el traspàs del Servei d’Atenció Domiciliària, que als padrins no els afectarà en res ja que tindran el mateix tracte i servei, i va aprofitar per explicar la inversió que es farà en les Escoles Velles, que concentrarà diferents serveis socioculturals de la parròquia.

Un altre dels temes tractats va ser la proposta per part de la consellera Fenés de crear una associació de la gent gran a la parròquia, ja que és l'única que encara no en té. Tudó va explicar alguns dels avantatges com ara obtenir més descomptes en els viatges i el Comú es va comprometre a fer els tràmits per la constitució de l’associació.