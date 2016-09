Els cursos d'informàtica, història i llengües, els més demandats de la nova temporada de L'espai

Amb l'inici del nou curs, s'obre una nova temporada d'activitats de L'espai, el centre social d'activitats i formació de la Fundació Crèdit Andorrà, que s'allargarà fins al proper mes de desembre. Durant aquests tres mesos, els usuaris podran participar en cursos d'informàtica, idiomes, història, teatre, o diferents tallers i xerrades.

Aquest dilluns han donat el tret de sortida els cursos d'informàtica avançada, iniciació a la informàtica, teatre i història. En total s'han registrat al voltant de 600 inscripcions, una xifra que ja ve sent l'habitual de les darreres temporades, motiu pel qual, el responsable de L'espai, Joan Casas, s'ha mostrat molt satisfet. Els cursos amb major demanda són els d'informàtica i història que tenen fins i tot llista d'espera, i també s'han inscrit força alumnes als d'anglès i català.

Com cada temporada s'intenta incloure novetats, i en aquesta ocasió hi haurà nova temàtica per al taller intergeneracional que tindrà lloc durant les vacances de Tots Sants, i que permetrà que avis i nets puguin endinsar-se en el món dels primers sons que van arribar a la Terra, els senyals del satèl·lit Sputnik, o els sons del sol. A més, també s'ha incorporat una xerrada sobre oficis tradicionals i un taller de projectes digitals.