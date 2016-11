Els germans Èric i Marcel Urigüen explicaran les seves vivències al camp de refugiats grec de Filippiada

Aquest estiu, els germans Èric i Marcel Urigüen, juntament amb un amic, Jaume Planella, moguts per les imatges impactants que transmetien els mitjans sobre la crisi dels refugiats, van decidir viatjar a Filippiada (Grècia) per aportar el seu granet de sorra. Van fer una estada al camp de refugiats situat al nord-est del país, proper a la frontera amb Albània, durant deu dies, on s’hi estava un grup de 430 refugiats procedents de Síria, el Kurdistan sirià i l’Afganistan, 230 dels quals eren infants.

Ara, explicaran les seves vivències en aquest camp de refufiats en una xerrada el pròxim divendres 2 de desembre, a les 8 del vespre, a la Casa d’Areny-Plandolit. Aquesta activitat està organitzada per l’Àrea de Museus i Monuments del ministeri de Cultura, Joventut i Esports. L’entrada donatiu, a partir de 2 euros, es destinarà a favor de l'organització humanitària per als refugiats GrennBags.