Els infants d'Ordino faran un vídeo per promocionar la parròquia

El Consell d'Infants d'Ordino ha aprovat de manera unànime aquest dilluns al matí la realització durant aquest curs d'un vídeo promocional de la parròquia, on hi surtin tots els pobles, els museus, les zones on poder fer esport, els restaurants i fins i tot animals salvatges, tal com han justificat durant el consell. "Volem ensenyar com és Ordino perquè la gent vingui i vegi que és molt bonic", ha explicat l'alumna Leire Domínguez, de l'Escola Andorrana d'Ordino. Durant el Consell d'Infants també s'ha fet repàs a com es troba el mural que s'està fent a la paret de l'entrada del poliesportiu del pavelló Germans de Riba, "encara no esta acabat, però és molt maco", ha assegurat Hanna Stasans, de l'Escola Francesa. D'altra banda, els infants també han reclamat millores al pati de l'escola i a un dels ponts d'accés per evitar que els nens caiguin i es facin mal. La cònsol menor, Gemma Riba, ha informat que transmetran aquestes inquietuds al Ministeri d'Educació, que és qui en té la competència.

