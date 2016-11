Els investigadors confien que l'acord d'associació els permeti accedir a finançament europeu

La comunitat d'investigadors ha reivindicat la manca de finançament europeu per poder portar a terme treballs de recerca i tenir una major visibilitat. El director de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA), Jordi Guillemet, ha lamentat aquesta situació, i confia que l'acord d'associació amb Europa que actualment negocia el Govern contempli aquest aspecte, i així “quan s'hagi assolit sigui una cosa de la qual puguem gaudir tots plegats”. Per la seva banda, el director de l'Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra (OBSA), Marc Pons, ha assegurat que Andorra es troba en un punt de maduresa de recerca que no té res a envejar al d'altres centres internacionals, i també reivindica finançament internacional per “poder fer el salt”. Aquestes afirmacions s'han fet durant l'acte en què l'IEA ha fet pública la seva entrada com a patró de l'OBSA amb l'objectiu d'unir sinergies i seguir treballant conjuntament i de forma complementària.