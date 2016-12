Els menairons obren l'Oficina Màgica de Correus que recollirà les cartes al Pare Noel i als Reis Mags

Aquest dimarts a la tarda s'ha fet l'obertura oficial de l'Oficina Màgica de Correus que centralitzarà les cartes dels infants andorrans. En l'acte d'obertura de l'Oficina, que està inspirada en un conte de l'escriptor Albert Villaró, hi ha participat la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el cònsol menor, Marc Pons. Les cartes són recollides en aquesta oficina, situada als antics cinemes Modern, on tres vegades al dia es projectarà la història dels menairons.

Els menairons del Pic dels Meners seran els encarregats enguany de recollir les cartes dels nens del país adreçades als Reis Mags i al Pare Noel. Ambientada amb el conte de l’escriptor Albert Villaró, aquest dimarts a la tarda ha obert l’Oficina Màgica de Correus, que ajudarà el Pare Noel i els Reis Mags a rebre les peticions i els desitjos dels infants andorrans.

L’espai de l’Oficina Màgica de Correus està situada als antics Cinemes Modern, a l'avinguda Meritxell, on es projectarà tres vegades al dia el conte a la façana amb un videomapping (a excepció dels dies 25 de desembre i 1 de gener).

Els nens poden recollir les cartes en qualsevol de les Oficines de Turisme, Punts d’Informació i establiments col·laboradors i portar-la a l’oficina de les cinc de la tarda fins a dos quarts de vuit del vespre. Una vegada els nens fan entrega de la carta, se’ls dóna un rebut segons el qual la carta ha estat enviada, i se’ls segella la mà amb tinta invisible. El segell que se’ls imprimeix a la mà servirà perquè els menairons comprovin si l’infant ha estat enguany mereixedor dels regals demanats. En cas que sigui així, el segell és el de la figura d’un regal.

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el cònsol menor, Marc Pons, juntament amb diferents consellers del Comú, han participat en l’obertura de l’Oficina Màgica de Correus i han aprofitat per fer entrega de la seva particular petició als Reis Mags d’Orient: el pressupost del Comú multiplicat per dos.