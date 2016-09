Els municipis de la comarca aproven els nous plans locals de joventut

Els municipis de l’Alt Urgell ja han aprovat els nous plans locals de joventut per al període 2016-2019, que han estat elaborats per l’Oficina Jove de la comarca de la mà dels ajuntaments i de joves alturgellencs amb l’objectiu que les polítiques de joventut siguin una realitat al territori. En aquesta ocasió, gràcies a la participació del jovent de la comarca s’ha pogut fer un pas més enllà per buscar unes accions més concretes i adaptades a les seves necessitats. Els plans locals de joventut inclouen un seguit de programes que agrupen tant projectes i línies d’accions d’abast municipal com intervencions d’abast comarcal, ja que tota la població jove alturgellenca pot fer ús dels programes i serveis que ofereix l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. La finalitat dels plans és facilitar l’emancipació i la participació de la població jove i afavorir el seu arrelament al territori. Aquests nous plans locals, una eina viva de transformació, ja s’han començat a implementar al territori amb la participació dels joves.