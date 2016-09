Els padrins d'Escaldes acomiaden els horts del Sucarana amb el tradicional dinar de germanor

Tot i que la temporada dels horts socials es mantindrà fins a finals d'octubre, la llar de jubilats d'Escaldes-Engordany ha acollit, aquest dimarts al migdia, el tradicional dinar de cloenda que serveix per acomiadar-se simbòlicament dels horts del Sucarana fins a l'estiu vinent. Tal com ha explicat la consellera de Gent Gran de la parròquia, Sandra Tomàs, el dinar, elaborat amb productes que els mateixos padrins han conreat en les seves parcel·les, "és també un àpat de germanor, que tanca el procés i crea vincles entre uns padrins que s'han anat veient durant tot l'estiu". Tot i que enguany, sense comptar la parcel·la que s'ha destinat a la Unitat de Conductes Addictives (UCA) de l'hospital, han llaurat les terres un total de 19 padrins, només 13 han pogut assistir al dinar de cloenda, ja que tal com ha explicat Tomàs, "alguns es troben fora i d'altres estan una mica delicats de salut". A banda de la consellera de Gent Gran, el dinar també ha comptat amb la presència del conseller de Medi Ambient, Didier Aleix, així com la consellera del PS Cèlia Vendrell.