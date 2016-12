Els pares de la nena Nadia Nerea, investigats per un delicte d’estafa

Els pares de Nadia Nerea tenen la qualitat d’investigats en la causa judicial oberta per un presumpte delicte d’estafa, segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya. La mare de la menor, Margarita Garau, va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria de la Seu d’Urgell ahir cap a les quatre de la matinada i que la seva detenció quedés “sense efecte”. Segons van informar els mossos d’esquadra, Fernando Blanco, el pare de la nena d’11 anys d’Organyà que té tricotiodistròfia –una malaltia rara–, continuava detingut a la seu policial. Amb tot, no estava previst que els progenitors de la nena passessin a disposició judicial durant la jornada d’ahir.

Dimecres a la nit el magistrat del jutjat d’instrucció de la Seu d’Urgell va ordenar escorcollar el domicili familiar de la menor. Una perquisició que es va fer en presència del jutge que porta el cas i que es va allargar fins a mit­janit.

Els progenitors de la petita van ser detinguts dimecres al vespre pels mossos d’esquadra després que un jutge els ordenés entregar el passaport i els informes mèdics de la menor. La policia va considerar necessàries les detencions per dur a terme aquestes ordres. El magistrat els investiga per determinar si han estafat les persones que han fet donacions per valor d’un milió i mig d’euros perquè la nena pogués fer un tractament a l’estranger. La fiscalia, de moment, no creu oportú prendre cap mesura de protecció de la nena, que va passar la nit “amb una família propera als seus pares” i ahir al matí ja va poder tornar amb la seva mare.

Cal recordar que el jutge ja va ordenar dilluns passat la immobilització dels comptes on s’han rebut les donacions pel cas Nadia amb l’objectiu d’investigar presumptes irregularitats en la gestió d’aquests fons, per les informacions que apunten a un engany sobre el tractament experimental de la malaltia de la petita, una tricotiodistròfia, i el seu cost, així com la identitat dels especialistes als quals hauria recorregut la família.