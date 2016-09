Els preus dels hotels se situen de nou als nivells d’abans de la crisi

El sector hoteler ha incrementat un 15% els preus mitjans de venda aquest mes d’agost. “Comencem a recuperar el diferencial que hi havia abans de la crisi”, va explicar Manel Ara, secretari de la junta directiva de la Unió Hotelera. Segons Ara, és important que les dades d’ocupació de l’agost hagin augmentat tres punts o un 5% respecte a l’agost de l’any passat i arribin al 75,76%, “però la rendibilitat es focalitza en el preu”, va destacar Ara.

El secretari de la Unió Hotelera va manifestar que ja fa dos anys que es dóna aquesta tendència alcista dels preus, després que des del sector es fes una reflexió de la davallada que estaven experimentant les tarifes “i els hotelers prenguessin consciència de la relació preu i producte”, va dir. Ara, però, assegura que els preus ja se situen per sobre dels que hi havia abans del 2011, i “s’ha fet per la llei del mercat, de l’oferta i la demanda”, va dir Ara.

EL MILLOR ESTIU

L’estiu, amb les dades de juny, juliol i agost, ha estat el millor dels darrers cinc anys en ocupació. De fet, el juny (amb un 40,29%) i el juliol (amb un 63,97%) són els mesos d’estiu que més ocupació han registrat si es miren els mateixos mesos dels últims cinc anys. “Estem molt satisfets de l’estiu en general i sobretot del juliol”, va dir Ara.

Pel que fa a les parròquies, han estat Andorra la Vella (81,52%) i Canillo (76,17%) les que han registrat una ocupació més alta, seguides de la Massana (74%), Ordino i Escaldes-Engordany (73%). Les parròquies amb l’ocupació més baixa han estat Encamp amb un 69,73% i Sant Julià de Lòria amb un 69%. Tot i això, han incrementat l’ocupació respecte de l’agost del 2015.

Segons apunten des de la Unió Hotelera, les raons que han contribuït a aquesta notable millora han estat la “incipient millora econòmica del nostre primer mercat, l’espanyol; la situació d’inestabilitat en el mercat mediterrani; les bones dades d’ocupació de tota la costa espanyola; la situació de seguretat que Andorra ofereix al mercat turístic europeu i els esforços que tant els actors públics com els privats estan fent per

la comercialització de la marca Andorra”.