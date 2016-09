Els rescats de muntanya augmenten un 20% en el que portem d'any

Els rescats de muntanya duts a terme pel Grup de Rescat de Muntanya del Cos de Bombers han augmentat un 20% en el que portem d'any respecte al mateix període del 2015. En concret, les sortides entre l'1 de gener i el 8 de setembre han passat de 83 a 100. Durant tot el 2015 es van fer un total de 106 rescats, de manera que, vist l'augment assolit durant la primera meitat del 2016, els bombers preveuen tancar l'any arribant a les 120 o 130 operacions. Un dels factors que pot explicar l'augment de persones que han requerit els serveis dels Bombers és l'increment de l'afluència d'excursionistes a la muntanya ja que tant el Parc Natural de Sorteny com la Vall d'Incles han experimentat un 30% més de visitants.

El nombre de rescats a la muntanya continua la tendència a l'alça dels darrers anys. Des de principis del 2016, les sortides del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) del Cos de Bombers han augmentat un 20% respecte al mateix període de l'any passat. Es tracta d'un dels increments més importants i es podria tancar l'any amb una xifra rècord, superant els 114 rescats que es van registrar l'any 2013.

Tal com ha explicat el cap del GRM, Òscar Santos, és a partir del 2013 quan s'intensifiquen les modes de fer Ultra Trails i l'afició per la bicicleta de muntanya, un fet que pot explicar l'increment d'incidents a la muntanya. La majoria de rescats a l'estiu són per lesions a turmells, accidents en bicicleta de descens i també per persones perdudes o desorientades a la muntanya.

Santos ha celebrat que el creixent ús de l'aplicació Alpify permeti fer els rescats de manera més eficient i ràpida. De fet, el sistema de geolocalització ha permès en alguns casos d'alertes per persones desorientades, poder guiar l'afectat de nou fins al camí sense haver de fer el desplaçament.

Aquest estiu s'han hagut de lamentar tres accidents que han acabat en final tràgic: la mort d'un excursionista de 75 anys a la vall de Rialp el 26 de juliol, un home de 47 anys que va morir quan feia ràpel a la zona del Comapedrosa el 6 d'agost, i la mort d'un pelegrí que anava cap a Meritxell dijous passat, dia de la patrona, que també va requerir la intervenció dels efectius del GRM.

Els serveis del GRM han anat augmentant progressivament durant els darrers cinc anys. Així, l'any 2011 es van fer 74 rescats, el 2012 80, el 2013 es va arribar a la xifra rècord de 114, el 2014 es va baixar a 108 i l'any passat en van ser 106. Es preveu que enguany es tanqui l'any arribant als 120 o 130 rescats, vist el ritme de sortides que s'han fet fins la primera setmana de setembre.