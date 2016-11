Els rius del Pirineu augmenten de cabal per les precipitacions dels darrers dies

L'actual episodi de pluges que ha durat tres dies ha fet que el cabal dels rius del Pirineu s'hagi vist augmentat exponencialment. Les pluges, que van començar diumenge a la nit, han deixat fins aquest dimecres, des dels 52 mm del Port de Comte o 51,7 d'Espot, fins als 12 de la Seu d'Urgell o 19 a Organyà, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Així la pluja ha estat superior a la part alta de les conques hidrogràfiques pel que el cabal dels rius ha anat augmentant lentament. Segons dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, rius com la Noguera Pallaresa, al seu pas per Escaló, ha passat dels 0,87 als 17,09 metres cúbics per segon, el Segre, al seu pas per la Seu, ha passat de tenir 3,93 a 37,09 metres cúbics per segon. La CHE manté en alerta dos dels afluents de la Noguera Pallaresa, el riu de Tor i el riu de Vallferrera els dos al seu pas per Alins.