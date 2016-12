EMAP analitzarà si repercuteix l’IGI en el client o redueix part del marge

Pal-Arinsal analitzarà, en el moment d’elaborar les tarifes per a la propera temporada, si l’augment de l’IGI que hauran d’afrontar les estacions d’esquí es repercuteix totalment en el client final o bé si s’opta per reduir una part del marge. Ho va explicar el director general d’EMAP, Josep Marticella, que va recordar que si es decanten per la segona opció la mesura afectarà la capacitat de l’empresa de “generar cash-flow, que és el que permet fer inversions noves i millorar el producte per ser més competitius i atractius”. En aquest sentit va afegir que “hem de veure en quin moment posem el tall entre el consumidor final i el marge de contribució que pugui tenir l’estació”.

Marticella va assegurar que a l’hora de prendre una decisió es mantindrà el criteri de prudència. “Sempre que hem augmentat les tarifes les hem apujat de forma molt prudent”, va dir. A més va declarar que el producte que hi ha Andorra té, en general, una excel·lent relació qualitat-preu. A banda, el director de Pal-Arinsal va indicar que el forfet no és la part més important en els ingressos de l’estació, ja que hi ha altres aspectes que sumen més que aquest. Amb tots aquests indicadors, Marticella confia trobar “el punt exacte perquè el client se senti satisfet”. Tot i així, el màxim responsable d’EMAP va acceptar que l’eliminació de l’IGI reduït tindrà un impacte i que per aquest motiu des de Ski Andorra s’ha insistit tant a mantenir-lo, ja que les pistes són un atractiu turístic i un motor econòmic per al país. En aquest sentit va recordar que països amb tradició d’esquí com ara França, Àustria, Suïssa o Itàlia tenen un IGI reduït per al transport per cable.

Per altra banda, el director d’EMAP es va referir a la promoció turística a l’exterior. Considera que la marca Andorra està de moda i té bona salut gràcies a la tasca que realitza Andorra Turisme i el fet que les estacions sumin esforços en aquest sentit. Així, va destacar que cal seguir en la línia actual de donar a conèixer a fora l’oferta global del Principat.

Aposta per “no abusar” de les proves esportives

El director de l’estació d’esquí de Pal-Arinsal va recordar que les competicions d’alt nivell ofereixen un retorn immediat i permeten consolidar el posicionament de la marca. Tot i així va declarar que “ara estem en una situació força equilibrada” (en relació a aquest domini esquiable) i es va mostrar partidari de “no abusar” d’aquests esdeveniments. “Avui en dia som en una zona de bastant confort a Pal-Arinsal i ens hi sentim còmodes”, va dir. Marticella va afegir que, encara que és cert que són accions que ajuden, cal utilitzar-les de forma coordinada entre els diferents actors.