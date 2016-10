Encamp adjudica la redacció dels projectes del vial al CRAMEA i de l'escola bressol provisional

El Comú d'Encamp ha adjudicat per un import d'11.980 euros la redacció del projecte i de direcció d'obra per a la construcció d'un vial d'accés al Centre Residencial en Alçada Medicoesportiu d'Andorra (CRAMEA). L'empresa adjudicatària, Suport Enginyers Consultors SAU, tindrà un termini de dos mesos per dur a terme la redacció d'aquest projecte. D'altra banda, la corporació comunal també ha adjudicat la redacció del projecte i de direcció d'obra per a la construcció de l'escola bressol provisional del Pas de la Casa. Aquests treballs els duran a terme Gerard Veciana i Elisabet Faura, per un import de 29.672 euros. En aquest cas, també, aquest equip disposarà de dos mesos per realitzar aquests treballs. Aquestes dues adjudicacions han estat publicades aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

Cal recordar que el Comú d'Encamp i el Govern executaran de manera conjunta els treballs per a la construcció d'aquest accés i l'habilitació de la zona al voltant del CRAMEA, motiu pel qual des de l'oposició es va mostrar la preocupació perquè es puguin fer aquests treballs en terrenys que estiguin dins la concessió de Saetde.

D'altra banda, pel que fa a l'escola bressol que es construirà de manera provisional a l'aparcament del Bullidor en uns mòduls prefabricats que cedirà el Govern, la voluntat de la corporació comunal és iniciar les obres de la nova llar l'any que ve en la qual també es vol encabir la ludoteca.