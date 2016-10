Encamp aplega 240 padrins i padrines per celebrar la Castanyada

Uns 240 padrins i padrines d'Andorra la Vella i d'Encamp han omplert aquest dijous la sala de congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp per celebrar la Castanyada. La d'enguany és la quarta edició d'aquesta trobada interparroquial que aplega la gent gran per berenar i ballar. Les padrines d'Encamp, juntament amb els monitors de les llars de jubilats, cuinen els panellets durant la vigília de l'esdeveniment. Aquest dijous s'han repartit 1.400 panellets i 35 quilos de castanyes. "La festa es fa de manera conjunta perquè així, els padrins i les padrines, tenen més possibilitat de retrobar-se i de passar una bona estona junts; per a ells és una gran festa, i nosaltres estem molt orgullosos d'organitzar-la perquè la puguin gaudir", ha explicat a l'ANA la cònsol menor d'Encamp, Esther París.