Encamp contracta un assessor per concloure aquest any l'organigrama

El Comú d'Encamp està decidit a poder tancar aquest any amb el nou "mapa orgànic", amb la voluntat que l'any que ve ja es pugui començar a aplicar i, d'aquesta manera, ja es puguin preveure els canvis necessaris en el pressupost del 2017. És per aquest motiu que des del Comú s'ha contractat un assessor extern, que de fet ja ha començat a treballar, per poder tenir enllestida aquesta feina en un termini de temps breu. El cònsol major, Jordi Torres, ha justificat aquesta contractació ja que es necessita una persona a "dedicació exclusiva" per poder "anar ràpid".

Des de l'oposició, tant Liberals+Independents com el Partit Socialdemòcrata+Independents han mostrat el seu desacord amb aquesta contractació. D'aquesta manera, des del PS els consellers Joan Sans i Pere Marsenyach han manifestat que lamenten "la política de contractacions" del Comú i que "s'usurpin tasques que es poden fer" des del Departament de Recursos Humans. En aquests sentit, assenyalen que no calia contractar aquesta persona, que ja va ser reponsable de recursos humans, perquè amb el personal del Comú ja es podria haver definit aquest organigrama i a més critiquen que aquesta persona ja va tenir encomanada aquesta tasca i no hi ha hagut cap resultat. És per això, han dit, que no prendran part en la comissió que treballarà aquesta qüestió. Qui sí ho farà seran els altres dos consellers de l'oposició, Jordi Troguet i Maribel Lafoz, que han lamentat, però, la "forma" amb què s'encara aquesta reforma, ja que "el Comú d'Encamp té mitjans suficients" per fer aquest treball, segons Lafoz. La consellera també ha insistit que es faci un informe sobre les mancances en la contractació d'eventuals d'estiu de cara que l'any que ve es pugui fer uns edictes més clars sobre els requisits.

La qüestió de les relacions amb Saetde ha tornat a ser, també, motiu de pregunta per part dels consellers de l'oposició, que han mostrat el seu neguit sobre el fet que l'accés al Centre Residencial en Alçada Medicoesportiu d'Andorrra (Cramea) que faran conjuntament el Comú i el Govern pugui estar en terrenys de la concessió i que això pugui enterbolir les relacions entre les dues parts. Així, els Liberals han posat en relleu aquesta qüestió i també el fet que consideren que el Comú no hauria de sufragar aquesta despesa. La corporació, segons Torres, continua defensant que aquests terrenys no formen part de la concessió i recorda que Saetde presenta un recurs cada cop que hi ha algun aspecte que toca aquests terrenys per defensar els seus arguments. I precisament en relació a aquestes relacions amb Saetde, des la minoria s'ha mostrat el neguit perquè l'acord d'intencions continuï "encallat" i això pugui repercutir les inversions que la societat té previstes al Pas de la Casa. El cònsol ha manifestat que s'han mantingut trobades amb els lletrats i l'oposició per mirar "d'apropar" posicions entre les parts i ha negat que les inversions s'hagin deixat de fer. En aquest sentit, ha dit que es continua invertint a les pistes i que els projectes més importants, com l'edifici que ha d'encabir una estació d'autobusos, s'ha deixat per més endavant ja que s'ha d'acabar de definir. Així, caldrà veure l'encaix en la normativa d'aquesta construcció o si bé caldrà fer algun canvi per si es vol tirar endavant un edifici "singular". "El plàning d'inversions elaborat continua", ha remarcat el cònsol.

Obres

Torres també ha volgut incidir en les invesions que es preveuen a curt termini a la parròquia, una de les quals, precisament, afectarà el poble del Pas: la construcció d'una nova llar d'infants. És per aquest motiu que ja s'ha convocat un edicte per a l'adeqüació d'una guarderia provisional a l'aparcamnt del Bullidor, en uns mòduls prefabricats que els han cedit el Govern i que ara s'adequaran amb la intenció que l'any que ve puguin començar les obres de la nova llar d'infants. Aquestes obres s'aprofitarien també per encabir-hi la ludoteca i, d'aquesta manera "optimitzar recursos", segons Torres, que ha destacat que ara treballaran amb les directores la capacitat que ha de tenir les noves instal·lacions. També s'ha tret un concurs per adequar el passeig de Mojàcar, el tram que ara com ara està tancat, en el marc del projecte de l'itinerari cultural les Bons, el Tremat, Encamp i la Mosquera. Es preveuen tres fases, des del Complex al pont de les escoles; de les Bons fins al pont del 14 de març i la darrera que unirà les altres dues. La que s'ha licitat ara és la primera i en breu es treurà la licitació de l'altra i per a la darrera potser caldrà esperar "fins al final del mandat".

La sessió també ha servit per tancar els comptes del segon trimestre de l'any, que s'ha tancat amb un superàvit de cinc milions, després d'un superàvit en les operacions corrents de 2,6 milions.