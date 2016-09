Encamp espera assolir les 1.500 persones aquesta temporada amb la nova oferta d'activitats esportives

Les activitats esportives que començaran el pròxim 19 de setembre a Encamp tenen en l'handbol, el voleibol i el budo taijutsu les principals novetats d'aquesta temporada. Per tercer any consecutiu, el preu de les activitats no augmentarà i s'oferiran ajudes o descomptes per part del Comú a famílies nombroses. A més, el complex esportiu de Prada de Moles permetrà oferir més espais a la parròquia, un camp que serà aprofitat sobretot pel futbol i el rubgy.

Aquest any també s'espera superar les xifres de socis de l'any passat i poder arribar a les 1.500 persones, ja que s'han augmentat el nombre d'activitats, amb dos esports col·lectius com l'handbol i el voleibol, així com un art marcial, el budo taijutsu, pel que fa a Encamp. Per la seva banda, el Pas de la Casa comptarà aquest any, amb les novetats del tenis taula i el ioga infantil.

Encamp presenta novament un ampli ventall d'ofertes esportives relacionades amb l'aigua, els esports col·lectius i la defensa personal, amb esports tan diversos com el waterpolo, el rubgy o el krav maga.

Les activitats, que s'iniciaran d'aquí a dues setmanes, pretenen apropar els esports a tots els habitants de la parròquia des dels més petits fins als més grans. El període d'inscripcions, que va obrir-se aquest dilluns, dóna el tret de sortida a una temporada plena d'activitats que finalitzarà el pròxim 16 de juny.