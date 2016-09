Encamp obre aquest dilluns les inscripcions per a les activitats culturals

El departament de Cultura del Comú d’Encamp ha presentat les activitats culturals del curs 2016-17 amb un ventall ben ampli d’ofertes per a persones de totes les edats, des dels infants, els adults i la gent gran. Les inscripcions ja es poden formalitzar a partir d'aquest dilluns al departament de Cultura i Afers Socials, situat al carrer de la Valireta número 2.

Les inscripcions per a les ativitats culturals que ofereix per aquest curs el departament de Cultura del Comú d'Encamp ja estan obertes des d'aquest dilluns, i es poden formalitzar al departament de Cultura i Afers Socials, situat al carrer de la Valireta número 2. Així, els infants podran participar en diferents activitats culturals relacionades amb la música i podran aprendre a tocar la guitarra, el piano i el violí. L’oferta es completa amb els diferents estils de dansa, que van des d’iniciació a la dansa fins a dansa urbana o dansa espanyola, entre d’altres. I, a més, s’ofereix la vessant més artística amb l’activitat de dibuix i pintura. Els infants començaran les activitats el pròxim 19 de setembre i s’allargaran fins al 16 de juny.

Pel que fa als adults, l’oferta és molt àmplia, i inclou des de treballs manuals com el brodat, la punta de coixí i el patchwork, entre d’altres, fins a activitats de dansa com l’estil del hip-hop, la dansa espanyola i la dansa urbana. El ball en línia i la coral de Sant Miquel completen l’oferta d’activitats culturals per a adults. Per a la gent gran de la parròquia també hi ha activitats, com ara els tallers de manualitats, els tallers de memòria, el taller de labors i costura i el taller d’esports.