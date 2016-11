Encamp obre les inscripcions per a la sortida pre-Nadal de la gent gran

La tradicional sortida pre-Nadal se celebrarà a l’Hotel Roc Blanc d’Escaldes-Engordany, després que l’any passat el lloc triat fos Soldeu. A més, com ja és tradicional, els padrins de les parròquies de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella i Escaldes es reuniran el pròxim 1 de desembre, per realitzar aquesta jornada de convivència, abans de l’arribada del Nadal.

L’1 de desembre tindrà lloc una de les festivitats més celebrades per la gent gran del país, com és la sortida pre-Nadal. En aquesta ocasió, el lloc serà l’Hotel Roc Blanc d’Escaldes-Engordany i la intenció és que els més grans gaudeixin d’una jornada de convivència, mitjançant un dinar de germanor que comptarà amb l’actuació del grup Mariatxis i que finalitzarà amb un ball de tarda.



El Comú d’Encamp ha obert el període d’inscripcions per a tots aquells padrins de la parròquia que hi vulguin participar, per fer-ho s’hi han d’inscriure abans del 25 de novembre, al departament de Socials del Comú. Enguany, el cost de la inscripció és de 27 euros.