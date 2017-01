“És curiós, però cada cop més els infants demanen coses per als seus pares i també molta salut”

Són moltes les cartes que deuen haver rebut, però els nens esperen fins a l’últim moment.

Normalment en rebem moltes, i moltes cartes el mateix dia de la cavalcada. Els nens ens les donen a les carrosses i també quan arribem a la plaça. Allà, durant dues hores, gairebé tots els nens ens donen les cartes.

La majoria són de nens, però també n’hi haurà de grans que us faran arribar alguna carta d’amagatotis.

Sí, hi ha de tot, i també molts adolescents que ens fan arribar la carta.

A més de les joguines, què demanen?

Sorprèn que cada cop més demanin més salut, pensen més en els pares. És curiós.

Però el denominador comú dels desitjos són les joguines?

Sí, sobretot les joguines.



Perquè allò de demanar pau en el món ja s’ha perdut?

No. Encara en demanen, però destaco l’increment dels nens que demanen salut.

I aquests desitjos de salut i pau en el món són més difícils de satisfer. Què poden fer vostès, Ses Majestats?

Realment podem fer poc. Almenys el que podem fer és repartir esperança.

Com porten aquesta competència directa, lleial o deslleial, del Pare Noel i del tió?

Molt malament. Estan agafant molta força.

Alguna cosa haureu de fer, com ara reinventar-vos.

Sí, alguna cosa haurem de fer, ens haurem de reinventar. Però continuem sent prioritaris per a molts. Encara que no hem de negar que el Pare Noel treballa molt.

Baltasar, potser per això de ser més exòtic, ser negre, és el preferit de molts, oi?

Doncs és clar. Soc el favorit de molts, ho sé.

Que l’hi diuen?

Quan arribem a la plaça i passen els nens, molts venen directament a mi [riu].

I quan se li asseuen a la falda, què li diuen, es confessen?

Sí, alguns t’expliquen que no s’han portat gaire bé però et diuen, et prometen, que ho faran. Són sincers, els nens.

I vostès, quins consells els continuen donant?

La majoria de vegades els expliquem que és molt important que escoltin els pares i facin cas de tot allò que els diguin, i sobretot els diem allò que es portin bé.

Per acabar, em pot dir quants quilos de carbó han portat aquest any?

Aquest any molt pocs. Es nota que els nens s’han portat millor.

I em pot dir a qui li portaran el carbó?

Això és secret i no ho podem desvelar, però ja li dic que en portem menys que en anys anteriors.