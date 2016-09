Es duplica l’activitat de l’helicòpter per urgències mèdiques en rescats

L’activitat del servei d’urgències es manté i els mesos de juliol i agost només s’ha reduït un 0,58%, que en números absoluts vénen a ser 35 visites menys per a un total de 6.022 pacients atesos, uns 3.000 per mes. El que sí que s’ha notat ha estat l’increment de l’ús de l’helicòpter en el transport intern, que ha crescut un 95%. L’altra dada significativa és l’augment del suport vital bàsic, o transport extern, que ha pujat més del 91%.

Si anem per parts, veiem que les visites a urgències han disminuït lleugerament, i això s’ha produït per “la baixada del nombre de nens, xifrada en un 18%, ja que els adults s’han incrementat un 4,8%”, va explicar el cap del servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Josep Gómez, que va destacar que un 30% de les visites que es reben a urgències solen ser d’infants.

A diferència d’altres anys, Gómez també va destacar que l’activitat del juliol ha superat la de l’agost, “amb una mitjana de 95 pacients al dia”. Segons el cap d’urgències, “no hi ha hagut una activitat tan elevada com altres anys, ha estat un estiu benigne i la meteorologia ha sigut bona, i tot això influeix, perquè els canvis de temps que hi ha molts cops a l’estiu comporten processos vírics que aquest any no hem tingut”.



MÉS TRASLLATS

Per altra banda, també cal destacar que els trasllats a altres centres han crescut un 38%. En aquest sentit, l’assistència al transport intern ha augmentat gairebé un 8% i, pel que fa al transport extern, ha pujat un 20%. L’increment dels trasllats a altres centres no ha d’estar ocasionat necessàriament per patologies greus que no poden ser ateses a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, perquè també hi sol haver turistes que volen ser operats a l’hospital on resideixen o volen simplement traslladar-se allà.

L’assistència mèdica de l’helicòpter en rescats de muntanya s’ha duplicat. En xifres absolutes, l’any passat van participar en 21 rescats als mesos de juliol i agost, i aquest any han pres part en 41, i és el segon agost amb més activitat, amb

23 serveis. “Cada vegada hi ha més activitat a la muntanya, i ara també molta durant els mesos d’estiu. Abans només era a l’hivern. Això fa que s’incrementin els rescats a la muntanya”, va explicar el cap del servei d’urgències.

Gómez també va remarcar que des de l’any passat s’ha volgut potenciar la medicalització del rescat de muntanya amb un projecte que encara està obert per participar en aquesta promoció. “Quan hi ha un rescat amb un ferit greu, a més dels bombers també hi anem nosaltres, i també en les intervencions d’allaus anem al lloc amb helicòpter”, va explicar.

Per altra banda, durant els mesos d’estiu les activitats de preventius de la muntanya han crescut molt. Als mesos de juliol i agost el servei d’urgències ha hagut de muntar dispositius i en alguns casos infraestructures d’emergències en esdeveniments com la Copa del Món de trial a Sant Julià de Lòria, el Cirque du Soleil, el Tour de França i els Andorra Outdoor Games, així com a la Copa del Món de BTT a la Massana i Pal.

El juliol i l’agost són els mesos de l’any que sol haver-hi un repunt de l’activitat del servei d’urgències si es compara amb els mesos de primavera o tardor, en què disminueix. Tot i això, els mesos d’hivern, coincidint amb l’obertura i el tancament de les pistes d’esquí, són els que més activitat d’urgències registren. Un mes de gener o febrer hi pot haver puntes de 170 pacients al dia. “A partir de Setmana Santa es presenta una important davallada de l’activitat i ens podem situar fàcilment en una mitjana de 90 pacients al dia, més o menys”, va comentar el cap d’urgències. A l’activitat de l’esquí dels mesos d’hivern s’hi afegeix també la patologia vírica d’aquesta època.