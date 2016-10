“És l’aparador més gran; si no ets a la Fira no existeixes”

Les associacions que participen en la Fira hi són presents per mostrar-se a la societat, per difondre els seus objectius i mentrestant recaptar socis i, segons quines, fons per als seus projectes. Aquest és el denominador comú de la raó per la qual, any rere any, el teixit associatiu del país és present a la Fira d’associacions.

“És l’aparador més gran del país; si no ets a la fira, no existeixes.” Així respon Vanesa Cortes, de Stop Violències, a la pregunta de per què hi són presents. Per la seva banda, Carles Perea, de Som com Som, explica que la Fira és un recinte “obert i dinàmic perquè la gent vingui a parlar amb nosaltres, ja que els dies que no són fira estem més dispersos i aquí saben on ens poden contactar”, va comentar.

Les associacions de caràcter solidari també volen donar difusió i informació dels seus projectes perquè la societat els conegui i també els convida a participar en les seves aportacions. Una implicació que pot ser a través de donatius o la compra d’algun producte de marxandatge o fins i tot de productes artesanals fets a la terra on van dirigits els projectes de cooperació. “Nosaltres hi som presents per promocionar el projecte Vacances en pau dels nens sahrauís i donar visibilitat a l’associació, i mentrestant recaptar diners per pagar els bitllets d’avió d’aquests nens l’estiu vinent”, va explicar Marc Latorre, de l’Adsaps, l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí. Marta López, d’Aigua de Coco, va manifestar que ja fa anys que hi són presents “perquè et dónes a conèixer com a associació i expliques els projectes que tires endavant, i també recaptes algun soci i fons per als projectes”, va explicar.

Però també hi ha altres associacions que treballen per a col·lectius que tenen necessitats i que han de donar a conèixer per anar normalitzant la situació d’aquests grups de població. És l’exemple de l’Autea, l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra. La presidenta, Teresa Profitós, va explicar que cal ser presents a la Fira “per donar visibilitat a l’associació i també al trastorn autista”. “Val la pena perquè les famílies vénen per parlar-nos i a dir-nos que també són afectats”, va afegir.

I per tot, venda de productes, oferiment de rifes, loteria i activitats per tenir un cap de setmana ple a l’agenda. Cada estand ofereix serveis per a tots els gustos.

L’altra part de la Fira, a més dels clubs esportius, els col·legis i les associacions de pares i mares d’alumnes, són les associacions de col·lectius d’immigrants que recorden l’origen de la població del Principat. Recórrer els estands d’aquestes associacions és traslladar-te a llocs remots del món. L’estand del col·lectiu filipí és molt conegut pels menjars que ofereix. Des del matí fins al vespre és un degoteig constant de distribució de gastronomia pròpia. Però també d’altres països. Rússia hi és present, com també el Perú, l’Equador i l’Argentina.

La Fira d’associacions és la que dóna un caràcter més festiu a l’esdeveniment durant tot el cap de setmana, pel seguit d’activitats que proposa de caràcter més solidari i participatiu. Això sí, cal no oblidar tampoc la implicació social de totes, i com continuen amb campanyes especials que fan per la Fira, com la liderada per la Creu Roja i Andorra Telecom de recollida de telèfons mòbils, però també d’altres que aprofiten la gran afluència de públic per continuar amb els seus actes reivindicatius recollint firmes contra l’avortament, com Stop Violències, o per donar-se a conèixer, com els Castellers d’Andorra.

La Fira d’associacions demostra, en definitiva, que malgrat que no ho pugui semblar al país hi són presents col·lectius diversos que treballen, sense cap ànim de lucre, per tirar endavant causes solidàries, socials i culturals.