Escaldes-Engordany acollirà 'El Sahara', la 8a Setmana de la Diversitat a Andorra

La 8a Setmana de la Diversitat a Andorra tindrà com a escenari la parròquia on es va iniciar per primer cop ara fa set anys: Escaldes-Engordany. Com a novetat, aquest any els organitzadors han decidit donar nom a la setmana i 'El Sahara' ha estat el lema escollit per Africand per a aquesta celebració, que permetrà conèixer la cultura africana als habitants del país.

La 8a Setmana de la Diversitat, que combinarà tallers, activitats i, fins i tot, un sopar, pretén apropar la cultura africana als habitants de la parròquia i el país, per vuitè any consecutiu. El president d'Africand, Ibrahima Niang, ha destacat la importància d'aquest tipus d'esdeveniments per "fomentar el coneixement mutu entre cultures". A més, Niang ha assegurat que "a Andorra hi ha una diversitat cultural molt important i volem que continuï així". Per fer-ho, l'associació organitzarà diverses activitats i tallers gratuïts i oberts per a tothom. Tot i que no es marquen una xifra d'assistents, el president ha assegurat que "cada any la gent que assisteix va creixent".

La principal novetat serà la realització del sopar solidari i el concert, aquest divendres a les nou del vespre, el primer dia de la setmana. Tot i que habitualment es realitzava el darrer -"per temes de disponibilitat de la sala ens hem hagut d'adaptar"-, esperen que això no afecti els assistents, que s'espera que arribin a les 150 persones, unes 50 més que l'any passat. La celebració continuarà dissabte amb tres tallers durant el dia de Dansa Africana, Henna i Djembés, a la plaça Coprínceps. Per primera vegada en un mateix dia hi haurà aquests tres tallers que es realitzaran durant la setmana, per aquelles persones que no puguin anar-hi entre setmana.

El diumenge al matí es disputarà el torneig de futbol dels 4 continents al Prat del Roure. Dilluns tindrà lloc un dels tallers més esperats, el d'Henna a les 20.00 hores a l'Espai d'Art, ja que vist l'èxit en passades edicions d'aquest taller, el Comú de Canillo va decidir organitzar un taller específic d'aquesta activitat. El dimarts hi haurà el taller de Dansa Africana, a les 20.30 hores, a la Sala de Dansa del Comú d'Escaldes-Engordany i el dimecres arribarà el torn d'un dels tallers tradicionals de la setmana, el de Djembés, a càrrec d'un professional d'aquest instrument, a les 20.00 hores al vestíbul del Prat del Roure.

A l'últim, el dijous hi haurà el darrer dels tallers de la setmana, el de cuina senegalesa, a les 20.00 hores a la Llar de Jubilats. Totes aquestes activitats serviran per donar a conèixer un any més la cultura africana i per "vehicular un missatge de tolerància per acabar amb els perjudicis i crear ponts de cordialitat entre les diferents cultures", segons ha destacat el conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany, Salomó Benlluch.