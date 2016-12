Escaldes instal·larà en breu cinc noves càmeres de videovigilància

La junta de govern del Comú d’Escaldes-Engordany ja ha donat llum verda a la compra de noves càmeres de videovigilància per a diferents punts de la parròquia. Així ho va explicar ahir la cònsol major, Trini Marín, que va precisar que de les cinc càmeres que s’instal·laran en breu, tres s’ubicaran a l’avinguda Carlemany i una a la zona on van tenir lloc els furts en set establiments dilluns a la ma­tinada.

Així mateix, Marín, que va precisar que s’estudiaran altres punts que puguin ser conflictius per a la instal·lació de la càmera restant i no va descartar adquirir encara més càmeres en un futur, va explicar que també s’han donat les directius corresponents al servei de Circulació per “reforçar” les rondes nocturnes habituals que ja es fan a les urbanitzacions i punts de la parròquia. A més, Marín, que confia que els fets de dilluns a la matinada siguin un cas aïllat, malgrat mostrar una certa preocupació perquè mai fins ara s’havia produït una sèrie de sostraccions amb tants establiments implicats, va explicar que també es posarà més il·luminació al carrer d’Engordany, on van tenir lloc la majoria dels petits furts.

En aquest sentit la cònsol, que va explicar que es manté en contacte amb la policia per veure com va la investigació, es va mostrar esperançada que es pugui tractar d’una bretolada tant pel modus operandi –alguns dels vidres dels establiments es van trencar amb una pedra– com pel fet que els comerços afectats fossin majoritàriament establiments que no obren el diumenge i que per tant no tenien gaires diners a les caixes.

Per la seva part, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va voler desvincular els fets de dilluns dels robatoris ocorreguts les darreres setmanes en diferents xalets, ja que “no semblen obeir al mateix patró” i el “modus operandi és completament diferent”. Així, pel ministre, que va assegurar que els fets de dilluns a la matinada “són propis d’abans de les festes de Nadal”, la coincidència d’uns robatoris i els altres “és pura casualitat”. Espot es va decantar també més per l’opció de la bretolada, però va deixar clar que “la investigació segueix el seu curs” i que hi ha “tots els mitjans i tots els efectius destinats a esbrinar qui són els autors d’aquests furts”.