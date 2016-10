FEDA admet alguns problemes en els punts de càrrega del vehicle elèctric

La companyia elèctrica FEDA ha informat que darrerament ha rebut queixes en relació al servei de càrrega de vehicles elèctrics. Durant els mesos d’estiu, l'entitat va instal·lar diferents aparells al llarg del territori, per tal de proveir del servei de càrrega als usuaris del vehicle elèctric. No obstant això, darrerament la companyia ha reconegut diverses queixes sobre el funcionament d’aquest servei per part d'alguns usuaris.

Segons ha explicat FEDA, durant els mesos de setembre i octubre s'han realitzat 282 recàrregues, de les quals un 5% han patit alguns problemes relacionats amb la connexió a l’aparell en un primer moment, o bé no van poder retirar el cable un cop finalitzada la recàrrega.

La companyia ha demanat disculpes per les incidències i ha assegurat que ja s’està treballant per posar-hi solució.

Mentrestant, FEDA ha posat a disposició un telèfon en cas d’avaries, el 145. A més, la companyia també ha anunciat una sèrie d’actuacions en cas que es produeixi alguna de les incidències comentades anteriorment. En cas de no tenir accés al punt de càrrega, s’informarà l’afectat d’altres aparells lliures perquè pugui realitzar el servei amb normalitat i es procedirà a solucionar la situació del carregador afectat. D’altra banda, per aquells no que no puguin desconnectar el cable, la companyia enviarà un equip tècnic per desbloquejar l’aparell.



Cal recordar que, en l’actualitat, hi ha distribuïts pel país set punts de càrrega dobles que s’han posat en marxa durant els darrers mesos. A més, FEDA també ha comunicat que la previsió és continuar el desplegament d’aparells durant els propers mesos.