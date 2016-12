Ferran Teixidó finalitza 'El repte dels 17k'

'El repte dels 17k' posa punt final, després de 48 hores de suor, esforç i solidaritat a càrrec del corredor de muntanya, Ferran Teixidó, i desenes de persones que han acompanyat en aquest nou repte solidari del corredor.

Aquest divendres Teixidó iniciava per segon any consecutiu un desafiament solidari amb els esglaons del Poliesportiu d'Andorra com a protagonistes, però enguany amb una dificultat afegida i és que la quantitat de metres a assolir era el doble que en l'edició anterior, quan va decidir pujar 8.848 metres. En aquesta ocasió, Teixidó ha recorregut 17.000 metres, una xifra relacionada amb els 17.000 nens i nenes que moren cada dia per causes que es poden evitar.

Tot i l'esforç, Teixidó ha explicat que "no és cap competició i vas dosificant-te, de fet he tingut temps de descansar". El corredor també ha recalcat que "aquest any hem gestionat millor el tema físic i tot i ser més hores la gent m'ha ajudat molt amb els relleus". A més, Teixidó ha obert les portes a participar en més reptes solidaris, ja que segons ell "penso que hi ha moltes maneres de participar i sempre que pugui ajudar amb alguna cosa ho faré".

Els beneficis del repte organitzat pel Morabanc Andorra aniran destinats a Unicef i al llarg d'aquests tres dies han estat molts els donatius de les persones que volien contribuir amb el repte de Teixidó mitjançant els relleus populars. A més, durant el repte també va haver-hi diferents personalitats i autoritats que van participar en el repte amb un donatiu de 100 euros. D'altra banda, l'ONG també ha habilitat un telèfon perquè tots aquells que vulguin col·laborar puguin fer-ho amb un simple missatge de text amb la paraula 'repte' al 606.

La directora d'Unicef, Marta Alberch, ha aclarit que "encara no coneixem les xifres, però qualsevol xifra serà ben rebuda". Tot i això, Alberch ha destacat que "qualsevol xifra ens anirà bé i hem tingut molta participació en forma de relleus i participacions". D'altra banda, la directora també ha comentat que durant la temporada s'aniran realitzant més accions conjuntes amb el Morabanc Andorra, fruit de la col·laboració entre les dues entitats des de fa tres anys.