Finalitza la construcció del nou refugi guardat de l'Illa

El ministeri d'Ordenament Territorial, el de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i el de Turisme comuniquen que ha finalitzat la construcció del nou refugi guardat de l'Illa, que s'integra en la xarxa de refugis guardats, sumant-se als refugis existents de Juclar, Sorteny i Comapedrosa. La construcció d'aquest refugi, de 375 metres quadrats, té com a objectiu prestar serveis de qualitat als excursionistes i obre la possibilitat de conèixer i gaudir d'un dels entorns de més valor natural d'Andorra. Tal com ha informat el Govern, el nou refugi entrarà en servei durant el 2017 i constituirà un atractiu per als excursionistes del país i alhora una nova oferta per impulsar el turisme de muntanya, mitjançant la prestació de serveis d'allotjament de qualitat en un entorn natural privilegiat. Les obres es van adjudicar el maig del 2015 per un cost de prop d'1,6 milions d'euros.

El nou refugi es troba a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, patrimoni mundial de la UNESCO, a 2.488 m d'altitud, essent el 5è refugi de més altitud del Pirineu, en un paratge de gran bellesa natural. Està ubicat en un indret en el qual ja existia un refugi lliure -no guardat-, sense serveis de cap mena, de dimensions reduïdes, que provenia d'un antic edifici destinat a allotjar els treballadors que als anys 30 van construir la presa de l'estany de l'Illa per a FHASA. El nou refugi guardat s'ha edificat aprofitant els murs de pedra de l'antic, mitjançant un conjunt d'encavallades de fusta que sustenten la nova edificació, i que a la vegada doten d'un caràcter singular a l'interior. La nova construcció, de 375 metres quadrats, amplia considerablement l'anterior (235 metres quadrats).

El nou refugi guardat està destinat als excursionistes, tant als que hi pernoctaran com als que puguin passar a fer un àpat o simplement a descansar una estona. Prestarà serveis d'allotjament i restauració mitjançant guardes. Una part de refugi lliure, independent de la resta de l'edifici, romandrà oberta tot l'any.

L'interior del refugi guardat, construït principalment amb fusta vista, ofereix una ambientació càlida i acollidora. Compta amb dormitoris (50 llits), 80 metres quadrats d'estances comunes (per a restauració i sala d'estar), dependències privades dels guardes, cambres higièniques completes (WC, lavabos, dutxes) i espais per a instal·lacions.

En el disseny del nou refugi s'ha prioritzat l'eficiència energètica i la disminució de consum, fins al punt que l'edifici és autosuficient energèticament. Està desconnectat de qualsevol xarxa de subministrament. Compta amb plaques solars i fotovoltaiques a la coberta per subministrar la totalitat del consum d'electricitat i aigua calenta, amb una autonomia fins a 4 dies. Compta igualment amb una captació d'aigua, i sobretot d’una instal·lació autònoma de sanejament de les aigües residuals. Els elements passius (aïllament tèrmic) han estat igualment objecte d'una cura especial, per garantir al màxim l'estalvi energètic, tot garantit en tot moment el confort dels usuaris.