Forns i pastisseries de la Seu creen el Dolç Màgic de les Muntanyes

La pastisseria Leiva, la pastisseria Cadí, el forn de pa Duat i el forn Crosta i Molla de la Seu d’Urgell han creat, de cara a les festes nadalenques, el Dolç Màgic de les Muntanyes. Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu vincular el sector pastisser i forner de la ciutat amb les activitats programades per aquestes festes. La regidora de Promoció Econòmica, Mireia Font, va detallar que “s’ha creat una imatge identificativa per als establiments participants” que “serveix de reclam” i que permet que el públic els identifiqui. Tots els establiments que prenen part en aquesta campanya tenen a la porta una reproducció en alumini d’un minairó –un ésser fantàstic de mida diminuta present en la mitologia pirinenca– i els seus dolços màgics van embolicats amb una bossa que porta la imatge d’aquesta campanya. Els comerços que s’han afegit a aquesta iniciativa van explicar que aquesta campanya els “diferencia” i els dóna “més visibilitat per les festes”.

Cada establiment que s’ha afegit a aquesta acció ha elaborat un Dolç Màgic diferent, que s’identifica amb el Nadal i que té com a protagonistes els minairons. Així, la pastisseria Cadí ha creat una galeta en forma d’avet de Nadal feta de pasta seca inspirada en el conte dels minairons. Una peça que està banyada de xocolata i decorada amb boletes de color. El propietari de la pastisseria Cadí, Àngel Sánchez, va afirmar que aquesta “és una bona iniciativa per incentivar el comerç” i va detallar que ha fet “una galeta que pot servir tant de regal com per adornar l’arbre de Nadal”. Per la seva part, la pastisseria Leiva ha elaborat enguany una gormanderia, tipus núvol, feta de clara d’ou i sucre i coberta de xocolata de colors. El forn de pa Duat ha elaborat per a aquestes festes una xocolatina i una galeta feta a base de xocolata blanca i negra amb una pols que peta a la boca. El forn de pa Crosta i Molla ha fet un canut del minairó de pasta de pa farcit de codonyat amb canyella. El forner, Josep Maria Axet, va assegurar que “és una iniciativa molt maca” i que per aquesta raó s’hi han volgut afegir. “Hem jugat amb gustos de la tardor i l’hivern, com el codonyat i la canyella, que fa molt de Nadal”, va explicar. Tots aquests dolços es poden adquirir als quatre establiments urgellencs i només es podran trobar durant les festes nadalenques.