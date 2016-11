Gairebé 10 anys del primer radar fix

Des del 2007 amb el primer radar fix, situat a l’avinguda de la Bartra d’Encamp, fins al 2014, quan es va col·locar el darrer, al túnel de la Tàpia de Sant Julià, el servei de Policia ha constatat un augment de les sancions per excés de velocitat gràcies als deu radars fixos col·locats en aquests set anys. Això fa que al registre informatitzat hi constin tant matrícules nacionals com estrangeres que han sobrepassat en aquests punts la velocitat permesa. Amb tot, la Policia ha incrementat el cobrament de les multes als vehicles estrangers, ja que les sancions queden a la base de dades, i és a través d’aquest registre l’única manera de poder executar la multa. Des del cos informen que la presència de més radars ha fet augmentar el nombre de sancions, però també expliquen que després d’un temps de col·locació dels radars els conductors són coneixedors que hi són i prenen consciència, que és l’objecte principal d’aquests dispositius, i després d’un període les multes comencen a disminuir.

Fins al 2007 era el radar mòbil el que detectava aquests excessos de velocitat, que eren sancionats després que el vehicle infractor passés pel dispositiu en qüestió per una patrulla que l’esperava. Ara, amb els radars fixos la Policia disposa del registre de vehicles multats. Als cotxes amb matrícula nacional se’ls comunica o bé per notificació o, en cas que no s’hagi trobat el propietari del vehicle, es publica al Butlletí Oficial (BOPA). Per a les internacionals (i en el període legalment marcat de sis mesos), si passen per un control policial, com el de la duana, “i el sistema detecta que és una matrícula estrangera que té una multa pendent, també es fan pagar al moment les sancions que pel fet de ser un cotxe de l’estranger no s’han pogut comunicar”, explica Sergi Medina, portaveu de la Policia. Personal administratiu del cos forma la secció d’execució de les multes i s’encarrega de cobrar-les.

OBJECTIU: MENYS ACCIDENTS

El 2015, malgrat tornar a experimentar un creixement del nombre d’accidents (575), va ser el primer dels darrers cinc anys que es va reduir el nombre de sancions per velocitat. En total van ser 5.898 multes, quan l’any anterior havien estat 6.641. Tot i això superen amb escreix les 4.518 del 2013, les 2.968 del 2012 o les 2.815 del 2011.

La Policia va detectar que les multes pels radars fixos durant l’any passat es van reduir respecte de l’any anterior, però per contra les del radar mòbil es van incrementar, de les 1.567 del 2014 a 2.522 el 2015.

Les multes per velocitat són les més nombroses de totes les tipologies de sancions que imposa la Policia, i l’any passat es van xifrar en 8.835. Les dades d’enguany encara estan en procés de registrar-se. Caldrà esperar per veure si es compleix l’objectiu marcat per la Unitat de Seguretat Viària per al 2016, que es va fixar reduir un 10% els accidents de trànsit amb ferits respecte al 2015. Una de les mesures que volien aplicar per assolir aquest objectiu era l’augment del nombre d’hores del cotxe radar, amb una mitjana de

40 setmanals.