Galobardas diu que s’ha d’aplicar ja el retard de l’edat de jubilació

El representant dels empresaris al consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Jordi Galobardas, reclama que l’ampliació de l’edat de jubilació ja es comenci a fer per poder aplicar-la “a poc a poc”. La CASS encara està a l’espera d’un estudi actuarial sobre la branca de jubilació que va encarregar i que s’espera que estarà llest aquesta tardor. Amb aquest estudi, segons Galobardas, es podrà esbrinar quina és la magnitud del problema i veure quines mesures s’han de prendre.

Des del punt de vista empresarial, passar la jubilació dels 65 anys als 67 seria una mesura adient per tenir, segons diu Galobardas, “dos anys menys de prestacions i dos anys més de cotitzacions; això seria, doncs, una mesura directa”. Pel representant de la patronal a la CASS, “el raonament és lògic, perquè si teníem fet un càlcul de la seguretat social fins a una edat determinada i ara hem vist i comprovat que vivim més anys i vivim més bé, també té lògica que ens jubilem més tard”, va explicar.

Galobardas posa com a exemple la política que estan adoptant altres països en l’àmbit europeu. A més, el representant dels empresaris a la CASS considera que les mesures s’han de prendre ara per implantar-les a poc a poc. “L’edat de jubilació l’han apujat en països europeus. Per exemple, a Alemanya fins a

69 anys, tot i que no immediatament perquè tots els països que ho han fet van a poc a poc. A Espanya ja no és als 65, sinó que és als 65 i uns mesos. Alguns països l’augmenten de tres mesos en tres mesos, i d’altres de mes en mes. S’ha d’anar cap aquí”, va dir.

Per altra banda, l’augment de les cotitzacions no ha tingut un resultat positiu en les arques de la Seguretat Social, segons assegura la part que representa la patronal en la CASS. “Tot i l’increment de les cotitzacions el dèficit continua creixent, i per tant aquesta mesura no soluciona els comptes de la CASS”, va afirmar Galobardas.

Segons Galobardas, el problema està en la despesa sanitària i des del Govern han dirigit els esforços a actuar sobre els ingressos “apujant la pressió fiscal”. Aquesta, però, no és la via perquè “el que s’ha de fer és actuar sobre la despesa, que és on tenim el problema”. “S’ha de racionalitzar i controlar la despesa i s’ha de fer una reforma sanitària pel que fa a la branca de malaltia”, va dir Galobardas.

El representant dels empresaris a la CASS dóna un vot de confiança a l’executiu i espera que aquest Govern sí que tiri endavant definitivament la reforma sanitària que ha de controlar més la despesa, “perquè altres governs han dit de fer una reforma i no l’han tirat endavant”. “Esperem que el d’ara sí que ho faci”, va dir.