Gastropirineus vol crear el segell identificatiu Cuina del Pirineu

Les Jornades professionals enogastronòmiques i de la cuina del Pirineu, Gastropirineus, volen crear un segell identificatiu per als restaurants que elaborin cuina de muntanya. El director de Gastropirineus, Francesc López, va assegurar que aquest “és el gran objectiu” de les jornades. “Un segell de qualitat” que ha de ser “exigent”, va dir López, que va afegir que “qui vulgui tenir el segell ha de complir una sèrie de requisits en relació als plats i controlar molt els productes”. López va explicar que s’ha arribat a un acord amb la Fundació Alicia perquè en cadascuna de les edicions de Gastropirineus es presenti un estudi sobre algun producte alimentari o algun plat del Pirineu en desús. Crear aquest segell i recuperar productes i plats són alguns dels objectius de les jornades Gastropirineus, que es van presentar ahir i que se celebraran entre el 13 i el 15 de novembre a la Seu d’Urgell.

Fer valdre la cuina del Pirineu, potenciar l’ús de productes del territori i fomentar la recuperació dels menys usats i crear una marca són els objectius que es planteja Gastropirineus en relació a les noves jornades gastronòmiques, que es van presentar ahir dilluns.

Les jornades, dirigides als professionals de la cuina de l’àmbit pirinenc, constaran de deu sessions de cuina en directe amb la participació de setze cuiners de totes les comarques pirinenques. Hi haurà ponències d’experts del món acadèmic, com del director del Campus d’Alimentació de la UB, Màrius Rubiralta, del membre de la Fundació Alicia Toni Massanès i del catedràtic d’antropologia social de la UB i membre de l’Observatori de l’Alimentació del Parc Científic, Jesús Contreras. En total en les jornades hi prendran part una trentena de professionals i experts del sector gastronòmic.

En els dos dies que duraran les jornades també es presentaran els diferents productes de les comarques pirinenques, així com l’elaboració d’un catàleg de productes i plats del territori. Gastropirineus es clourà amb una sessió magistral a càrrec del cuiner Nando Jubany, que parlarà de com cuinar plats tradicionals amb els estris i les tècniques actuals.

Les jornades estan adherides a la Regió Europea de la Gastronomia 2016. El director executiu de l’Agència Catalana de Turisme, Patrick Torrent, va afirmar que “hem de fer que la marca Pirineus es relacioni amb la gastronomia”. En aquest sentit, Torrent va assenyalar que “Gastropirineus ha de ser un moment de debat, de reflexió, de treball i d’autoafirmació, per demostrar que ens estimem com a territori i també com a cuina”.

Per donar el tret de sortida a les jornades s’ha organitzat un sopar en què amb el títol El sopar de les estrelles participaran els cuiners de tots els restaurants del territori que tenen alguna estrella de la Guia Michelin. El sopar se celebrarà a l’hotel El Castell i l’elaboraran els cuiners de Les Cols d’Olot, amb dues estrelles; Ca l’Enric de la vall de Bianya, amb una estrella; Els Casals de Sagàs, amb una estrella; la fonda Xesc de Gombrèn, amb una, i l’Estany Clar de Berga, amb una. Les jornades s’organitzaran anualment i de forma itinerant per tot el territori de les comarques de muntanya, des de la Vall d’Aran fins a la Garrotxa. Gastropirineus és organitzat per l’empresa Incatis i compta amb la col·laboració de totes les institucions nacionals i del territori, així com de diversos patrocinadors privats.