Govern i Comú publiquen el catàleg de l’arxiu comunal de la Massana

El ministeri de Cultura, Joventut i Esports, mitjançant l’Arxiu Nacional d’Andorra, ha editat amb la col·laboració del Comú de la Massana el catàleg de l’arxiu comunal d’aquesta parròquia, del qual s’ha fet una tirada de 500 exemplars.

Aquest catàleg és la cinquena monografia dedicada als fons comunals i és el clar resultat de la sensibilitat creixent dels comuns per intervenir en els seus fons documentals històrics i administratius per posar-los a disposició dels investigadors, segons es va assenyalar des de l’executiu. La primera intervenció en l’organització de l’arxiu del Comú de la Massana va començar el 1983, amb la realització d’una primera classificació i inventari sumari, procés que va finalitzar amb la microfilmació dels documents com a mesura de conservació.

El fons documental inventariat en aquesta publicació aplega 1.100 documents en paper (del segle XVI a la primera meitat del XX), 25 pergamins (del 1320 al 1632) i 32 llibres i talonaris (del 1581 al 1970). Aquest catàleg disposa d’introduccions que precedeixen cada secció. S’hi descriu el nombre de documents que la constitueix, la signatura i la cronologia extrema, seguida d’una síntesi del contingut i els documents que més hi destaquen. Per facilitar la recerca es disposa d’uns índexs onomàstic i toponímic.

L’objectiu del catàleg ha estat, per una banda, oferir al públic una eina que faciliti la investigació sobre la història tant de la Massana com del país, i, per l’altra, fixar i difondre el patrimoni documental conservat pel Comú de la Massana i l’Arxiu Nacional.

L’Arxiu Nacional procedirà l’any vinent a la digitalització d’aquest fons documental per assegurar una conservació millor de la documentació original i més difusió per permetre’n la consulta i el coneixement.